Amazon è alla ricerca di addetti al magazzino da destinare nei punti logistici di Colleferro (Roma), Passo Corese (Ri), Vercelli, Castel San Giovanni (Pc), Torrazza, Castelguglielmo (Ro) e di altre figure che svolgeranno il lavoro da remoto. Gli annunci non presentano una data di scadenza e i form per la presentazione delle domande risultano, ad ora, funzionanti. Si tratta, nello specifico, di opportunità formative per molti giovani in cerca di occupazione. Le Offerte di lavoro Amazon sono rivolte, di solito, a diplomati, laureati e laureandi. Il primo step per candidarsi a una di queste posizioni aperte è accedere al sito dal proprio account Amazon utilizzato per gli acquisti.

Successivamente occorrerà compilare i vari campi e allegare il curriculum vitae. Il processo di selezione ad Amazon prevede un colloquio individuale in cui saranno sondate tutte le competenze e il proprio background personale.

Amazon ricerca addetti per i centri di distribuzione

Per la posizione di magazziniere non occorrono particolari qualifiche o esperienze di lavoro precedenti, ma bisogna avere un'età non inferiore ai 18 anni e una buona conoscenza della lingua italiana. Benché non sia indispensabile un'esperienza pregressa nel settore, il processo di inserimento potrebbe essere agevolato se si ha un'esperienza precedente come magazziniere, carrellista, mulettista, spedizioniere. È necessario dare la disponibilità a lavorare su turni in un ambiente stimolante, se necessario anche durante notturni e festivi.

I dipendenti dovranno smistare e preparare i pacchi, provenienti dai centri di distribuzione, occupandosi poi dell'evasione degli ordini effettuati dai clienti. Fra le mansioni previste vi sono quindi anche quelle di scansionare gli ordini, ricevere la merce e stoccarla nel magazzino.

I dipendenti percepiranno un salario d’ingresso di 1.550 lordi e vari benefit, oltre che un’assicurazione integrativa contro gli infortuni e l'assistenza medica.

I contratti previsti sono inizialmente a tempo determinato con possibilità che si trasformino a tempo indeterminato.

Posizioni di lavoro a distanza disponibili presso Amazon

In questo momento, fra le figure che possono svolgere il lavoro da casa, in determinate aree, vi sono:

responsabile logistico di produzione per diplomati universitari. Per tale posizione occorre collaborare con il team di gestione per stabilire e mantenere standard di controllo della qualità;

team lead operation per il Nord Italia;

automation solution engineer;

team lead operations per il Sud Italia;

site operation manager per il centro Italia. In tal caso occorre la laurea e 3 anni di esperienza nel lavoro come manager nel settore dei trasporti. Bisogna poi possedere competenze e una solida conoscenza delle operazioni di trasporto.

inventory control e quality assurance;

program manager;

expansion program manager.

Le posizioni virtuali non sono disponibili in tutte le aree: è possibile discutere domande specifiche sulle posizioni virtuali durante i colloqui con il responsabile del reclutamento.

Fra i requisiti richiesti c'è il diploma di maturità e in alcuni casi anche la laurea, la conoscenza dell'inglese e del pacchetto Microsoft. Potrebbero non esser richieste esperienze pregresse. Bisogna inoltre avere buone capacità di ascolto e di leadership e codificare le giuste soluzioni per gestire al meglio il servizio clienti Amazon.