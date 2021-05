Inizia countdown alla rovescia per il concorso della Regione Sicilia per 1.024 posti di lavoro, tutti nei centri per l’impiego siciliani per supportare maggiormente le politiche del lavoro in quelle zone e garantire sostegno nell'assistenza amministrativa ai cittadini. Il bando annunciato in un articolo online del 'Giornale di Sicilia' inoltre dovrebbe esser in pubblicazione la prossima settimana. Tali nuove risorse serviranno a potenziare i Centri per l’Impiego e gli uffici dell’Ente dislocati sull’isola, in modo da costruire un modello di CPI ad assetto variabile, con una griglia di servizi di base che assicuri gli stessi tempi e le stesse modalità di erogazione delle prestazioni su tutto il territorio.

Saranno utilizzati anche i finanziamenti statali di due anni fa. In questa direzione va anche decreto Sostegni bis, pubblicato ieri in Gazzetta ufficiale (dl 73 / 2021) che prevede che 70 milioni di euro vengano destinati ai Centri per l'impiego per nuove assunzioni.

Concorso Regione, Sicilia per 1.135 posti nei centri per l'impiego

In realtà la notizia del lancio del bando già circolava sul web da un pò di tempo, addirittura dagli ultimi mesi dell'anno scorso dopo che la giunta siciliana sembrava fosse riuscita a sbloccare gli avvisi di gara. Dalle indiscrezioni i bandi potrebbero esser aperti a laureati e diplomati e quindi dovrebbero riguardare 648 funzionari (cat D) e altri 487 istruttori (cat C).

Per il profilo di funzionario dovrebbe quindi esser richiesto il conseguimento della laurea, per il profilo di istruttore potrebbe bastare il solo diploma di maturità. La gestione dei due concorsi potrebbe affidata alla Commissione Ripam, e quindi al Formez Pa, principale catalizzatore della collaborazione interistituzionale, a cui è stato assegnato il compito dalla ripresa dei concorsi nazionali e regionali e del nuovo reclutamento del personale.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

Altre importanti informazioni: prevista una fase preselettiva

Dovrebbe esser prevista per settembre una preselezione avente ad oggetto una valutazione dei titoli di studio e professionali. Dovrebbero poi seguire due prove scritta e orale. La prima sarà costituita da 70 quiz a risposta multipla circa le materie indicate nel bando.

Il concorso potrebbe concludersi già prima del 2022. Per le notizie ufficiali occorrerà aspettare la pubblicazione del bando di concorso sulla Gazzetta Ufficiale e sulla Gazzetta della Regione Siciliana. Dopo la pubblicazione si hanno generalmente a disposizione 30 giorni per l'inoltro della candidatura che dovrebbe esser inviata utilizzando i canali telematici. Potrebbe esser necessario quindi esser in possesso di una Pec.