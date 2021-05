Sulla Gazzetta Ufficiale del 18 maggio è stato pubblicato un bando di concorso per assumere in Campania, presso l’Azienda ospedaliera dei Colli di Napoli, 162 Oss (ctg. Bs, ruolo tecnico) con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. C'è tempo fino al 17 giugno per proporre la domanda esclusivamente tramite la procedura telematica presente nel sito dell'ospedale, secondo le modalità indicate nel bando. Dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione. A corredo della domanda occorre allegare anche un versamento, non rimborsabile, del contributo di partecipazione al concorso di € 10,32.

Il pagamento potrà essere effettuato con bonifico intestato a: Azienda Ospedaliera dei Colli - Servizio Tesoreria-Banca Unicredit di Napoli- Iban: IT 94 I 02008 03434 000105791610.

Bando 162 Oss: i requisiti per partecipare

Per partecipare al concorso per 162 OSS a Napoli occorre essere in possesso di:

diploma d’istruzione secondaria di primo grado;

titolo specifico di Oss conseguito dopo la partecipazione al corso di formazione annuale

Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti, a pena di decadenza, alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione.

L'iter della selezione: prevista una prova preselettiva, una pratica e l'orale

L'iter della selezione prevede come primo step una prova preselettiva consistente nella somministrazione di quesiti a risposta multipla di cultura generale e/o logica nonché vertenti sulle materie già indicate quale oggetto della prova pratica.

I primi 500 partecipanti collocati nella graduatoria finale di merito della preselezione saranno ammessi all’espletamento delle successive prove. Le prove di esame consisteranno in: prova pratica (punti 30), che si espleterà attraverso l'esecuzione di tecniche connesse alla professione. Seguirà poi una prova orale (30 punti) che avrà ad oggetto un colloquio sulle materie oggetto della prova pratica.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

La prova comprenderà, oltre a elementi di informatica, la conoscenza, almeno a livello base, della lingua inglese orale e scritta. Per superare entrambe le prove bisogna conseguire il punteggio di almeno 21/30. La data di assunzione in servizio è concordata tra le parti ma in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi, essa deve essere comunque stabilita entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

L’immissione in servizio resta comunque subordinata all’esito della visita medica di idoneità a cura del Medico Competente di questa Azienda.