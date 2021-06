Il Gruppo Veronesi, che comprende altri marchi famosi come Aia e Negroni, sta cercando nuove risorse da impiegare. In particolare l'azienda ricerca diplomati e laureati che occuperanno i ruoli di tecnico di produzione, specialista assicurazione qualità, addetto salute sicurezza e ambiente, junior software developer. Le domande di candidatura devono essere inviate esclusivamente in modalità telematica.

Offerte di lavoro per diplomati: le opportunità di Gruppo Veronesi

L'azienda sta cercando diplomati a cui assegnare diversi ruoli professionali. Per la figura di tecnico di produzione, ad esempio, è richiesto un diploma oppure un po' di esperienza in ambito elettrotecnico per l’area produttiva mangimi.

Sarà offerta, comunque, al lavoratore una formazione tecnica specifica, il quale utilizzerà tecnologie all'avanguardia e sarà inserito in un team giovane e dinamico. Il tipo di contratto stipulato sarà stabilito durante il colloquio, mentre la sede di lavoro è a San Pietro in Gu (Padova). C'è tempo per candidarsi fino al 31 luglio.

La stessa offerta di lavoro è disponibile anche nello stabilimento di San Paolo di Torrile (Parma), in questo caso però le domande di partecipazione alla selezione devono essere inviate entro il 30 giugno.

Lavoro laureati: selezioni in corso

Tra le opportunità di lavoro per coloro che hanno conseguito un diploma di laurea, il Gruppo Veronesi ha aperto le selezioni per la figura di specialista in ambito assicurazione qualità alimentare.

Gli aspiranti devono essere laureati in Tecnologie alimentari o in Veterinaria con esperienza nel medesimo ambito. Coloro che saranno assunti si occuperanno del monitoraggio della qualità e dell'igiene dei processi di produzione alimentare e della gestione dei rapporti con gli enti esterni all'azienda. La sede del lavoro è San Martino Buon Albergo (Verona) mentre la scadenza per candidarsi è fissata al 30 giugno.

La figura del junior software developer gestisce le applicazioni per la funzione logistica con il supporto di colleghi senior e deve aver conseguito una laurea in Informatica o in Ingegneria Informatica. Non è indicata, in tal caso, la sede lavorativa, mentre c'è tempo per candidarsi fino al 30 giugno.

I laureati nell'ambito della sicurezza sul lavoro o in Ingegneria ambientale potranno proporsi come addetto sicurezza e ambiente per la sede di Verona.

I lavoratori collaboreranno con il responsabile per individuare i fattori di rischio e le misure di prevenzione nel rispetto delle disposizioni. Le domande devono essere inoltrate entro il 15 luglio.

Per candidarsi a tutte le Offerte di lavoro di Gruppo Veronesi è necessario inviare la propria domanda in modalità telematica tramite il sito ufficiale dell'azienda nella sezione "Lavora con noi".