Sulla Gazzetta ufficiale dell'8 giugno è stato pubblicato un bando per assumere 4.000 volontari in ferma prefissata (Vfp 1) nell'Esercito italiano. Il concorso pubblico è indirizzato ai civili, le domande di partecipazione alla procedura devono essere inoltrate esclusivamente in modalità telematica.

Concorsi pubblici: i requisiti per candidarsi come Vfp 1

Per candidarsi al concorso pubblico indetto dall'Esercito italiano, gli aspiranti non devono essere già in servizio come volontari all'interno delle Forze armate, mentre è necessario essere in possesso di tutti i requisiti necessari per partecipare alle procedure pubbliche.

Si richiede un'età compresa tra i 18 e i 25 anni, la cittadinanza italiana e, pertanto, godimento dei diritti civili e politici. I candidati, inoltre, devono risultare negativi ai test utilizzati per accertare l'utilizzo di sostanze alcoliche e/o stupefacenti, non devono avere avuto condanne penali o procedimenti penali in corso, non essere stati licenziati da un precedente arruolamento presso le Forze armate o da un pregresso lavoro stipulato nei confronti di una pubblica amministrazione. Infine si richiede un diploma nella scuola secondaria di primo grado (licenza media), condotta incensurabile e idoneità psicofisica al lavoro.

Lavoro nell'Esercito italiano: le prove da affrontare

Gli aspiranti, che presenteranno domanda per entrare nell'Esercito italiano come volontari in ferma prefissata di un anno, dovranno affrontare uno step volto all'accertamento dei titoli dichiarati; in seguito sarà stilata una graduatoria da cui le risorse saranno convocate per effettuare le prove di efficienza fisica e gli accertamenti d'idoneità psicofisica e attitudinale.

Infine la commissione esaminatrice redigerà una graduatoria di merito per assegnare le risorse che supereranno la procedura ai vari reggimenti.

Concorso Forze armate: come inviare le propria domanda di candidatura alla selezione

Coloro che sono in possesso di tutti i requisiti necessari per candidarsi al concorso pubblico potranno inviare la propria domanda di partecipazione mediante il portale dei concorsi online del Ministero della difesa, nella sezione "concorsi e scuole militari" e poi "concorsi online".

Per completare la procedura è necessario essere in possesso della Spid.

Nella domanda di partecipazione devono essere indicati i propri dati anagrafici, le autocertificazioni che attestino i titoli dichiarati e i requisiti. C'è tempo per presentare la propria domanda per candidarsi al primo blocco di assunzioni (sono previsti due blocchi) fino all'8 luglio 2021.