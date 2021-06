Ottime opportunità lavorative in arrivo per coloro che aspirano a essere assunti nella Pubblica Amministrazione. Infatti la bozza del decreto finanziato grazie al Recovery Plan prevede che saranno messe in atto assunzioni in maniera più celere e anche contratti di apprendistato per i più giovani. Inoltre saranno introdotte fasce di merito con la conseguente crescita delle responsabilità che si dovranno assumere coloro che lavoreranno nella Pubblica Amministrazione.

Premi ai dipendenti più meritevoli e stop agli incarichi per coloro che non raggiungono obiettivi

Una rivoluzione quella che sarà messa in atto nella Pubblica Amministrazione, come si evince dai venti articoli della bozza del decreto legge in merito. Infatti sono previsti dei premi per i dipendenti assunti più meritevoli. Ma è anche previsto un raggiungimento degli obiettivi prefissati da parte dei dipendenti e previsti dal contratto. Non solo aumenteranno numericamente i dipendenti ma saranno inseriti in fasce di merito con l'obiettivo di incentivare il personale ad acquisire bonus e a migliorare le proprie attività lavorative, rafforzando di conseguenza l'efficienza della Pubblica Amministrazione.

Le assunzioni sono oltre 24mila, la maggior parte racchiuse nel contingente del Ministero Giustizia

Le assunzioni, previste dalla bozza del decreto che consentirà l'attuazione del Piano nazionale di ripresa, saranno oltre 24mila. Questi posti saranno ripartiti tra la Ragioneria dello Stato, gli enti locali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e altri settori della Pubblica Amministrazione.

Ma il contingente più corposo è previsto per il Ministero della Giustizia, con l'intento ben preciso di velocizzare quei procedimenti già messi in conto. In particolare 16.500 risorse sono destinate all'ufficio del processo, oltre 5mila risorse devono essere inglobate nel personale amministrativo non dirigenziale e oltre 300 unità nella Giustizia Amministrativa.

Per conoscere con precisione tutti i posti previsti per i singoli settori, bisognerà attendere il bando ufficiale.

Come avverranno le assunzioni nella Pubblica Amministrazione

Non si conoscono ancora con precisione le modalità di assunzione delle risorse in questione. Ma, stando al Decreto Sostegni Bis, i concorsi previsti saranno delle procedure semplificate consistenti in una unica prova e nella valutazione dei titoli dei singoli candidati. Infine è anche previsto un portale unico, costruito sul modello di Linkedin, per assoldare le risorse iscritte agli albi professionali e quelle altamente specializzate nei settori di competenza.