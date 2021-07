Continua il recruiting di Poste Italiane che in questo mese di luglio ha avviato una campagna di ricerca per varie figure, tra cui anche quella di addetto corriere Sda, sia al Nord che al Sud. Sda Express Courier S.p.A., appartenente al Gruppo Poste Italiane, è un servizio di corriere espresso per la spedizione di pacchi, pallet e documenti del gruppo BRT. Trattasi di un offerta di lavoro molto interessante, rivolta indistintamente a candidati di entrambi i sessi, la cui scadenza per inoltrare la domanda è prevista fino al 31 luglio.

Cercasi corrieri addetti Sda: requisiti dell'offerta di lavoro attiva fino al 31 luglio

I candidati ideali da inserire come corrieri addetti Sda devono essere collaborativi, estroversi, disponibili a lavorare su turni e avere voglia di imparare e mettersi in gioco in un ambiente di lavoro dinamico e pieno di stimoli. Tale lavoro infatti permette di stare a contatto e di relazionarsi con la clientela. Permette inoltre di poter lavorare con un gruppo di colleghi e attuare un buon lavoro di squadra. Le sedi di lavoro disponibili sono Varese, Roma, Piacenza, Melzo, Firenze, Bologna, Pescara, Rieti Venezia, Arezzo, Novara, Torino, Verona, Landriano, Pomezia. Viene prevista la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato e un periodo di formazione nelle spedizioni espresse.

Fra i requisiti necessari c'è il diploma di scuola media superiore con votazione minima 70/100. Non sono richieste particolari conoscenze pregresse specialistiche, anche se sarebbe bene avere ottime capacità di guida, elevate doti organizzative e conoscere la zona di lavoro.

Candidature solo online

Le candidature dovranno essere inviate esclusivamente in via telematica mediante il form predisposto sul sito web.

Per candidarsi, infatti, occorre accedere al sito di Poste Italiane e cliccare sulla sezione 'carriere'. A questo punto si aprirà sulla sinistra un menù a tendina dove fra le varie voci è presente anche quella 'posizioni aperte'. Ecco dunque che cliccandoci sopra si potranno visualizzare tutti i profili che al momento interessano di più a Poste Italiane.

Una volta visualizzata l'offerta d'interesse si deve premere il pulsante 'invia candidatura ora'. L'iter della selezione prevede vari step. Si parte con una telefonata o una email con cui si viene convocati per lo svolgimento di un test di ragionamento logico-deduttivo, cui seguirà un successivo colloquio individuale mirato con il recruiter in una delle sedi Sda. Prevista inoltre la prova pratica di guida su motomezzo 125 cc o sul furgoncino, il cui superamento è condizione essenziale per l'assunzione.