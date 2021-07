Il ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca ha dato il via, a partire dallo scorso 28 giugno, alla procedura per l'assunzione dei docenti e per le immissioni in ruolo in modalità telematica, sull'apposita piattaforma Polis - Istanze Online. Attualmente, però, non sono stati ancora aperti i turni per scegliere le province in ordine di preferenza da parte dei docenti.

Per quanto riguarda la guida alla compilazione della domanda, quest'ultima è la stessa proposta dal Miur nel 2020, poiché non sono state addottate particolari modifiche all'area utente rispetto allo scorso anno.

Concorso scuola: i vincitori dovranno presentare l'istanza online

La compilazione della domanda dovrà essere effettuata dai vincitori del concorso straordinario 2020/2021, il quale era riservato ai docenti con almeno tre anni di servizio nella Scuola pubblica.

Coloro che sono risultati vincitori della procedura pubblica devono aver conseguito un punteggio di almeno 56/80 e rientrare nei posti messi a disposizione nella propria regione e per la propria classe di concorso.

Immissioni in ruolo 2020/2021: come compilare la domanda

Per procedere alla compilazione, i docenti innanzitutto devono accedere con il proprio account al sito ufficiale del ministero tramite la propria email e la propria password oppure tramite il Sistema Pubblico d'Identità Digitale (Spid).

Dopo aver eseguito l'accesso l'utente dovrà poi cliccare sull'area "Informatizzazione nomine in ruolo - espressione preferenze provincia - classe di concorso/tipo posto" per procedere alla compilazione della domanda. In seguito troverà specificati i turni di convocazione.

A questo punto al docente sarà chiesto di precisare, in ordine decrescente, le preferenze di provincia e la scelta delle classi di concorso.

Nell'eventualità in cui l'utente non indichi alcuna preferenza per le classi di concorso, egli sarà ritenuto rinunciatario in relazione alle suddette preferenze non comunicate.

La procedura di elaborazione della domanda sarà attuata salvando ogni unità e dovrà essere completata al momento della presentazione dell'istanza. L'utente ha il diritto di correggere eventualmente i dati nella parte di compilazione fino al momento in cui non avrà presentato la domanda.

Dopo aver inviato l'istanza, il sistema realizzerà un documento, il quale verrà aggiunto nell'area "Archivio" della sezione "Funzioni". In quest'ultima sezione sarà possibile visionare il modulo della domanda completo. Tale pdf sarà successivamente inviato dal sistema all'indirizzo email fornito precedentemente dall'utente.