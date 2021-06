I vincitori del concorso straordinario 2020/21, in seguito alla pubblicazione delle graduatorie di merito, aspettano indicazioni dal Ministero dell'Istruzione sui siti degli Usr (Uffici scolastici regionali) riguardo alle prossime immissioni in ruolo. Negli ultimi giorni il Miur ha comunicato agli Usr che la procedura con cui avverranno le assunzioni a tempo indeterminato sarà telematica. A proposito di ciò, proprio nelle ultime ore, è stata attivata sulla piattaforma del Miur "Polis - Istanze Online" la sezione che servirà a procedere con le immissioni in ruolo.

Vincitori concorso straordinario: come saranno assegnati i posti

La procedura dedicata alle prossime immissioni in ruolo è informatizzata e vedrà i vincitori del concorso straordinario indicare, come primo passaggio e in ordine di preferenza, le province in cui vorrebbero essere assunti a tempo indeterminato. Tale sezione è già disponibile sul sito "Polis - Istanze Online" e cliccando su "Vai alla compilazione" è possibile leggere tutte le informazioni riguardo alle prossime immissioni in ruolo del personale docente. "Potranno accedere all'istanza gli aspiranti iscritti nelle graduatorie utili alle immissioni in ruolo inclusi nell'intervallo di posizioni indicate dall'Usr", si legge su tale sito.

Attualmente, però, il Miur non ha ancora aperto i turni per compilare la domanda, pertanto gli insegnanti devono attendere ancora qualche giorno.

In un secondo momento i docenti dovrebbero ricevere una e-mail in cui sarà assegnata loro la provincia di destinazione, in base alla disponibilità di posti nella propria regione e per la propria classe di concorso.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Successivamente ci sarà la scelta delle singole istituzioni scolastiche, la quale dovrebbe avvenire tramite il sito istituzionale "Polis - Istanze Online" anche se non è ancora in chiaro con quali modalità.

Chi sarà immesso in ruolo a partire dal 1° settembre con retrodatazione al 2020/21

Tutti i vincitori del concorso straordinario, che rientrano nei posti messi a disposizione dalla procedura pubblica per la propria regione e la propria classe di concorso, saranno immessi in ruolo.

Tuttavia a una parte di loro spetta la retrodatazione giuridica del proprio contratto all'anno scolastico precedente.

In particolare gli insegnanti che rientreranno nel numero di posti accantonati, destinati alle assunzioni per il concorso straordinario, avranno decorrenza giuridica del proprio contratto a tempo indeterminato al 1° settembre 2020. Il numero dei posti accantonati per regione e classe di concorso è disponibile sul sito ufficiale del Miur nella sezione "Procedura Straordinaria per immissione in ruolo Scuola secondaria" e poi in "Mappa dei posti". In tale ambito sarà possibile cliccare, direttamente dalla mappa, sulla regione a cui si è interessati: comparirà un file con il numero dei posti accantonati per cdc.

Le immissioni in ruolo del prossimo anno scolastico avverranno in due fasi: la prima ordinaria da Graduatorie a esaurimento (50%) e da Graduatorie di merito (50%) dei concorsi; la seconda straordinaria da Gps (Graduatorie provinciali per le supplenze) prima fascia e relativi elenchi aggiuntivi.