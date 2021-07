Al via la procedura online che consentirà a migliaia di docenti di essere assunti con un contratto a tempo indeterminato per l'anno scolastico 2021/2022. Sulla piattaforma Polis-Istanze Online, i vincitori di concorso potranno immettersi in ruolo scegliendo le proprie preferenze su classi di concorso, tipologia di posti e provincia.

Dal primo luglio 2021, i docenti che hanno superato i concorsi Scuola in Lazio potranno accedere alla procedura telematica seguendo le istruzioni diffuse dall'Ufficio Scolastico Regionale.

Le immissioni in ruolo per le assunzioni del personale docente avverranno in via telematica, così come è accaduto nelle scorso anno scolastico. La procedura è stata predisposta dal Ministero dell'Istruzione sul sito Polis-Istanze Online e potrà essere compilata solo dai docenti vincitori di concorso.

In particolare, ci saranno dei turni per la compilazione da parte dei docenti, in cui avranno la priorità coloro che hanno vinto le procedure concorsuali nel 2016 e nel 2018 e non hanno ancora ottenuto l'assunzione per mancanza di posti.

Successivamente sarà il turno dei docenti presenti nelle graduatorie ad esaurimento, qualora ci fossero ancora candidati non immessi in ruolo, e infine sarà il turno dei vincitori del concorso straordinario e dello Stem.

Sarà possibile compilare l'istanza dal 1° al 10 luglio nella regione Lazio

L'istanza per la scelta classe di concorso/provincia sarà aperta per la regione Lazio a partire da giovedì primo luglio e fino a sabato 10 luglio 2021. Potranno compilare la domanda esclusivamente gli insegnanti iscritti nelle graduatorie utili alle assunzioni a tempo indeterminato inclusi nell'intervallo di posizioni indicate dall'Ufficio Scolastico Regionale di riferimento.

Si procederà prima con la scelta della provincia e, in seguito, con quella della classe di concorso/tipologia di posto. Infine i docenti sceglieranno le sedi per l'immissione in ruolo, mettendole in ordine di preferenza anche in base ai posti che risultano disponibili.

Saranno convocati docenti in numero maggiore rispetto alle cattedre disponibili

Gli Uffici Scolastici Regionali si occuperanno di convocare i docenti interessati alla procedura telematica su Istanze Online. Nello specifico, saranno convocati docenti in numero maggiore rispetto alle cattedre disponibili, sia perché potrebbero esserci insegnanti rinunciatari alla nomina, e sia perché non si conosce ancora con esattezza il numero dei posti disponibili per le assunzioni riguardanti l'anno scolastico 2021/22.