Nuove assunzioni lanciate dalla catena di supermercati operante nel settore della grande distribuzione organizzata, la quale ricerca personale da inserire nelle filiali presenti sul territorio nazionale. Aldi, infatti, ha recentemente aperto le assunzioni per addetti alle vendite e addetti alle pulizie che contribuiranno alla crescita economica di ogni filiale.

Aldi apre le assunzioni, candidature con procedura telematica

Le candidature potranno essere inoltrate con la procedura telematica attraverso il portale dell'azienda, dove gli interessati potranno inviare il proprio curriculum vitae.

Stando alle recenti Offerte di lavoro, la società della distribuzione alimentare è interessata alle assunzioni per addetti alle vendite da inserire nei negozi sdi Bolzano, Borgomanero in provincia di Novara, Brescia, Brunico (Bolzano) e Caponago in Monza e Brianza. Inoltre, le selezioni riguardano anche addetti alle pulizie, i quali opereranno nei punti vendita di Bolzano, Caponago (Monza e Brianza), Merano (Bolzano), Parma, Rubano (Padova), San Lazzaro di Savena (Bologna), Thiene (Vicenza) e Zola Predosa (Bologna).

Assunzioni per addetti alle vendite

Tutti coloro che riusciranno a superare le selezioni per il profilo professionale di addetto alle vendite dovranno essere in grado di gestire in completa autonomia il punto vendita, cercando di mantenere la corretta esposizione dell'assortimento merce e di mantenere in ordine i locali.

Dovranno occuparsi anche della verifica della freschezza e della qualità dei prodotti esposti, dell'allestimento delle attività promozionali e delle operazioni di incasso. Tra le mansioni principali, anche l'accoglienza alla clientela e l'accompagnamento verso le fasi di acquisto. I requisiti sono: esperienze maturate nel settore della grande distribuzione organizzata, predisposizione a un lavoro multifunzionale, spirito di squadra, attitudine ai rapporti interpersonali e orientamento al cliente.

Si ricercano anche addetti alle pulizie

Gli addetti alle pulizie, invece, avranno il compito di informare lo store manager sui danni riscontrati all'interno del punto vendita, di pulire e mantenere in ordine i locali e dovranno svuotare costantemente i cestini eseguendo anche la raccolta differenziata. Per questa posizione si richiede un'esperienza maturata nello stesso settore e nella medesima posizione, flessibilità, dinamicità, senso dell'ordine e della pulizia e predisposizione a ricoprire un ruolo operativo.

Gli interessati alle assunzioni potranno inoltrare la propria candidatura esclusivamente online attraverso il portale Aldi, dove ci si potrà registrare e inviare il proprio curriculum vitae con una breve lettera di presentazione.