Poste Italiane continua la ricerca di nuovo personale diplomato e laureato da inserire all'interno dei propri uffici postali presenti in tutt'Italia. La ricerca è aperta a entrambi i sessi e le scadenze previste per le candidature vanno da fine agosto a fine dicembre. Per inoltrare telematicamente la candidatura bisogna accedere al sito istituzionale di Poste Italiane, nella sezione "Lavora con noi", dove è possibile compilare tutti i dati e allegare anche il proprio curriculum.

Posizioni aperte per portalettere, figure di front end, sportellisti e consulenti

Alcune delle figure al momento ricercate sono:

Consulenti finanziari per attività di promozione e vendita di servizi finanziari e assicurativi. Il candidato ideale è un laureato da inserire nell'area professionale market/commercial. La sede di lavoro è l’intero territorio nazionale. Per tale posizione ci si può candidare fino al 31 dicembre. Sarà stipulato un contratto di apprendistato;

Per tale posizione occorre la laurea magistrale da meno di 12 mesi in Informatica, Statistica, Fisica o Economia, Ingegneria, Matematica, Cyber Security. Viene offerto uno stage della durata di sei mesi. L'offerta di lavoro scade il e la sede di lavoro è Roma; Portalettere . Viene richiesto il diploma di scuola media superiore con votazione minima 70/100 o diploma di laurea, anche triennale, con votazione minima 102/110, e la patente di guida in corso di validità per la guida del motomezzo aziendale. Non sono richieste conoscenze specialistiche. Viene offerto contratto a tempo determinato a decorrere da settembre 2021 , in relazione alle specifiche esigenze aziendali sia in termini numerici che di durata. Sedi di lavoro: sono Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Marche, Toscana, Umbria. Candidature entro il 5 settembre;

che presidiano le attività di promozione e vendita di prodotti/servizi di competenza. Fra i requisiti richiesti c'è il diploma di maturità con voto minimo di 70/100 o 42/60. L'annuncio scade il 31 agosto. Si offre contratto a con ; Operatori di sportello che hanno un'ottima conoscenza della lingua spagnola, inglese, ucraina, francese, araba, cinese. Sono richiesti gli stessi requisiti dell'offerta precedente. In questo caso però tali offerte scadono tutte il 15 settembre. Le sedi sono Milano, Reggio nell'Emilia, Roma, Venezia, Brescia, Palermo, Firenze, Napoli, Prato, Lecce, Genova, Modena, Brescia, Foggia, Padova, e Trapani.

Poste Italiane: 2275 assunzioni con accordo politiche attive lavoro

Poste italiane, come riporta il sito ufficiale Cgil, il 3 agosto 2021 ha siglato un importante accordo con i sindacati (tra cui per l'appunto Slc Cgil) sulle politiche attive del lavoro per il periodo 2021-2023 che prevederebbe oltre a 2275 assunzioni, anche le trasformazioni di 1600 contratti da part time a full time e la stabilizzazione di 1400 lavoratori.

Più nello specifico dovrebbero essere reclutati in totale 875 nuovi lavoratori. Di questi posti, 500 assunzioni con contratto a tempo indeterminato part time saranno destinate alle attività di sportelleria per supportare e rafforzare le attività a contatto con il pubblico. Le restanti 375 assunzioni riguarderanno Specialisti consulenti finanziari e Specialisti consulenti mobili. Per la mobilità volontaria sono previste 500 movimentazioni di personale.