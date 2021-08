Enel avvia nuove assunzioni per diplomati. La nota multinazionale dell'energia, infatti, sta portando avanti un piano di reclutamento volto al reperimento di nuova forza-lavoro che servirà per ampliare i servizi alla clientela. Nel dettaglio, sono aperte le assunzioni per giovani per posizioni tecnico-operative da inserire nelle sedi presenti in tutta Italia e senior operation geotermia, i quali svolgeranno le proprie mansioni nella filiale di Lago Boracifero in provincia di Grosseto.

Enel assume, candidature con procedura telematica

Le candidature verranno raccolte per via telematica e gli interessati potranno inoltrare il proprio curriculum vitae attraverso la piattaforma web presente sul sito istituzionale di Enel Energia.

La multinazionale, infatti, sta portando avanti un piano di investimenti che porteranno ad assunzioni per profili tecnici diplomati da inserire nelle filiali d'Italia. Le risorse verranno appositamente formate per all'apprendimento delle competenze in ambito tecnico.

Assunzioni in corso per diplomati per posizioni tecnico-operative

Secondo le recenti Offerte di lavoro diramate sul portale di Enel, l'azienda ha recentemente dato il via libera a nuove assunzioni di personale da reperire fra giovani diplomati. In particolare, si ricercano giovani per posizioni tecnico-operative che si occuperanno delle manutenzioni preventive su centrali elettriche e su tralicci. Le risorse saranno inserite con iniziale contratto di apprendistato professionalizzante e opereranno nelle filiali di tutto il territorio nazionale.

Sono requisiti indispensabili il possesso di un diploma tecnico o professionale, competenze di tipo meccanico, elettrotecnico o elettronico, disponibilità a lavorare su turni anche in reperibilità e rispetto delle scadenze.

Si ricercano anche senior operation geotermia

I senior operation geotermia, invece, avranno il compito di organizzare le squadra operative, gestire il servizio di reperibilità, gli appalti pubblici, le attività di monitoraggio e le varie attività O&m.

Avranno anche un ruolo fondamentale per quanto riguarda il controllo di pozzi geotermici e delle reti di trasporto fluido. In questo caso, servirà un diploma in materie tecniche-scientifiche, competenze in termodinamica, chimica e meccanica applicata, conoscenza della certificazione degli impianti in pressione e dei sistemi di conduzione. Inoltre, serviranno anche attitudine al problem solving, proattività, buone capacità di gestione dello stress e ottime doti di organizzazione e di pianificazione. Gli interessati alle assunzioni potranno inoltrare la propria candidatura direttamente online attraverso il sito istituzionale della multinazionale dove si potrà allegare il curriculum.