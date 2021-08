Assunzioni Enel in corso per diplomati in materie tecniche. La multinazionale operante nel settore dell'energia elettrica ha attivato le assunzioni per vari profili professioni, da inserire con iniziale contratto di apprendistato professionalizzante, nelle sedi distribuite su tutto il territorio nazionale.

Enel assume diplomati in Italia

Le assunzioni nella multinazionale energetica italiana mirano a rendere più funzionali i propri servizi resi alla clientela. L'azienda, infatti, vanta della collaborazione di oltre 60 mila dipendenti e ha avviato le procedure per inserire nuove risorse in organico, da formare attraverso un percorso professionale grazie al quale avranno la possibilità di far parte di un'azienda solida ed in continua espansione.

Le ricerche sono rivolte a giovani diplomati per posizioni tecnico-operative e operatori in geotermica che opereranno nelle diverse sedi presenti sul territorio nazionale.

Si ricercano diplomati per posizioni tecnico-operative

Tutti coloro che decideranno di candidarsi per la posizione tecnica, dovranno apprendere le basi per effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria a quadri ed impianti elettrici. Dovranno rispondere con professionalità alle esigenze della clientela, cercando di risolvere eventuali imprevisti e problematiche riscontrate sulle alimentazioni elettriche e sui cavi, nonché sui tralicci che portano l'elettricità ad abitazioni o esercizi commerciali. Per partecipare alle selezioni in corso sarà necessario un diploma in ambito elettrico, elettronico o meccanico, avere una disponibilità al lavoro su turni, reperibilità, proattività, avere sensibilità in materia di sicurezza e attitudine al problem solving.

Assunzioni anche per operatori geotermici

Gli operatori geotermici, invece, dovranno occuparsi degli aspetti amministrativi e tecnici, oltre alla manutenzione degli impianti geotermici. Per questa posizione, si richiede un diploma in ambito scientifico, ragioneria, geometra, elettrico, elettronico o dei sistemi energetici, buone capacità di organizzazione e di pianificazione, buona conoscenza della strumentazione digitale, sensibilità ai costi, conoscenze tecniche e approfondite di tipo elettrico, elettronico, oltre che la residenza nei comuni geotermici come, Castelnuovo Val di Cecina, Pomarance, Radicondoli e Santa Fiora.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Le candidature per le assunzioni potranno essere inoltrate esclusivamente con la procedura telematica presente sul sito istituzionale di Enel Energia, dove gli interessati potranno inoltrare il proprio curriculum vitae.