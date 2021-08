Un nuovo bando di concorso RIPAM nell'ambito del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) è stato indetto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 agosto, volto alla selezione di 500 professionisti specializzati in vari ambiti (economico, giuridico, ingegneristico e statistico).

La scadenza per poter inviare la propria iscrizione alle prove di selezione è fissata per il 20 settembre 2021 ed è requisito necessario essere laureati.

Assunzioni e profili richiesti dal Concorso Ripam 2021

I posti da assegnare sono 420 in diverse amministrazioni dello Stato sul territorio nazionale e 80 presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Ai professionisti che supereranno le prove di selezione verrà offerto un contratto di lavoro a tempo determinato (anche più di 36 mesi ma comunque non oltre il 31dicembre 2026) con inquadramento economico di posizione F1 in Area 3.

Bando Ripam per 500 professionisti: i posti disponibili e i requisiti richiesti

Per ogni bando di concorso indetto dalla Pubblica Amministrazione è necessario che i candidati rispettino diversi requisiti generali; è fondamentale non essere stati licenziati o dichiarati decaduti da precedenti occupazioni nel pubblico impiego o destituiti per scarso rendimento, né avere ricevuto condanne che implichino come pena l'esclusione dai pubblici uffici.

Nel concorso RIPAM 2021 in essere, si richiede che i candidati abbiano una laurea relativa al profilo professionale per il quale si candidano.

La suddivisione dei 500 posti da assegnare è la seguente:

profilo economico: 198 posti, di cui 168 in varie amministrazioni centrali e 60 presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze

profilo statistico: 73 posti, di cui 63 presso amministrazioni centrali e 10 al MEF

profilo giuridico: 125 posti, suddivisi in 10 presso il MEF e i restanti in altre amministrazioni

profilo ingegneristico, ingegneristico gestionale, informatico: 20 posti presso il MEF e 84 in altre amministrazioni centrali

Il 30% dei posti è riservato a volontari delle Forze Armate in congedo, se in possesso dei requisiti; nel caso fossero meno, i posti verranno distribuiti tra i candidati che passeranno le prove di selezione.

Selezione pubblica Ripam: come partecipare

La modalità di iscrizione alle prove del concorso è esclusivamente online, tramite il portale web RIPAM "Step-One 2019", con termine fissato al 20 settembre.

Per l'accesso occorre utilizzare le proprie credenziali SPID ed è necessario avere una casella di posta elettronica certificata (PEC) per ricevere la conferma dell'iscrizione e tutte le istruzioni relative alla partecipazione al concorso.

Quali sono le prove d'esame del concorso Ripam

La prova d'esame prevista dal bando pubblico sarà una sola, in modalità digitale, composta da 40 domande a risposta multipla e diversa per ognuno dei profili professionali su elencati, il tempo a disposizione sarà di 60 minuti e il punteggio minimo per superarla di 21 trentesimi.

Prevista anche la valutazione di eventuali titoli supplementari posseduti dai candidati: l'elenco dei titoli ammessi è disponibile nel bando di concorso.