Intesa Sanpaolo ha recentemente pubblicato, sul proprio sito ufficiale, nuove Offerte di lavoro destinate a diplomati e laureati. Tra le figure ricercate vi sono gli agenti e i periti. Il gruppo bancario, inoltre, ha avviato anche degli stage per neolaureati. Le candidature devono essere inoltrate esclusivamente in modalità telematica mediante il sito dell'azienda.

Assunzioni in banca: le offerte di lavoro riservate ai laureati

Intesa Sanpaolo sta cercando nuove risorse da inserire nel proprio organico: alcune delle sue offerte di lavoro sono riservate a laureati e neolaureati. A Torino, ad esempio, l'istituto bancario ha avviato le selezioni per uno stage Museo del Risparmio: gli stagisti si occuperanno di guidare i visitatori nel luogo, illustrandone le caratteristiche, pertanto devono essere in possesso di una laurea triennale in corso in Economia/Scienze Politiche, avere buone capacità relazionali (soprattutto con i bambini e i ragazzi), conoscere la lingua inglese, i principali strumenti finanziari e cognizioni di economia di base.

A Milano, invece, è aperta la selezione per uno stage supporto commerciale: le risorse predisporranno le presentazioni commerciali per i clienti e analizzeranno la reportistica commerciale, dunque devono essere in possesso di una laurea magistrale (cinque anni) appena conseguita in discipline economiche o in Ingegneria gestionale, avere buona conoscenza dei principali strumenti informatici e predisposizione all'analisi e alla cura dei dettagli.

Lavoro Intesa Sanpaolo: le opportunità aperte ai diplomati

I diplomati, invece, potranno candidarsi presso Intesa Sanpaolo come agenti e periti. Per la posizione di agente junior, l'istituto bancario selezione risorse tra i 18 e i 38 anni con un diploma di cinque anni in ambito economico (oppure una laurea), buon spirito imprenditoriale, talento nell'organizzare le proprie mansioni e nel raggiungimento degli obiettivi.

Gli agenti dovranno gestire il collocamento fuori sede dei prodotti bancari transazionali e saranno assunti su tutto il territorio nazionale.

La figura di perito stimatore preziosi senior sarà impiegata in Lombardia (per la piazza di Milano) e si occuperà di valutare di oggetti preziosi e gestire le pratiche amministrative relative ai finanziamenti garantiti dai valori stimati.

Oltre a tale mansione, lavorerà allo sportello come operatore unico nella gestione della clientela, dal censimento anagrafico dell’erogazione stessa dei finanziamenti. Per candidarsi è necessario un titolo specialistico di Istituto gemmologico o di Scuola professionale orafa o di Scuola professionale per mastri orologiai.