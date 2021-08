Il bando di concorso indetto dall'Agenzia delle Entrate per l'assunzione di 2320 funzionari amministrativi, da distribuire tra le varie sedi regionali e provinciali su tutto il territorio nazionale e la sede centrale romana, è stato pubblicato il 13 agosto 2021 sulla Gazzetta Ufficiale ed è in scadenza il 30 settembre, giorno entro il quale inviare la propria candidatura per partecipare alle prove selettive. Tra i requisiti per questo concorso pubblico c'è la laurea, ai candidati che supereranno la selezione verrà offerto un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Agenzia Entrate, concorso per 2320 funzionari amministrativi

Tutti i 2320 funzionari amministrativi selezionati saranno inseriti nella fascia retributiva F1, col profilo di funzionario per le attività amministrative e tributarie per la terza area funzionale. Le procedure di selezione del concorso Agenzia delle Entrate sono divise a seconda delle mansioni e delle sedi di lavoro: se in possesso dei requisiti richiesti per diverse posizioni, ogni candidato può chiedere la partecipazione a più di una procedura selettiva e poi scegliere per quale posizione venire assunto, se dovesse passare più di una prova.

Per le attività rivolte al controllo di gestione, il bando di concorso Agenzia delle Entrate prevede la selezione di 20 funzionari esperti da inserire nella sede centrale dell'AdE; si richiede una laurea in Scienze Economiche, della Gestione Aziendale, in Economia e Commercio.

Sempre per la sede central,e sono da assumere 10 funzionari esperti in protezione dei dati personali con laurea in Giurisprudenza oppure in Economia e Commercio, o in Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione, Scienze dei servizi giuridici, Gestione Aziendale, Scienze economiche.

Per le attività legali (diritto penale, civile, amministrativo), l'Agenzia delle Entrate ricerca 70 funzionari per la sede centrale, come titolo di studio si richiede una laurea in Giurisprudenza oppure in Scienze dei servizi giuridici.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Sono invece 50 i posti per funzionari esperti in consulenza giuridica e fiscalità internazionale, sempre per la sede centrale: la laurea necessaria deve essere una tra Scienze Politiche, Giurisprudenza, Statistica, Economia e Commercio, Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione.

Infine, per attività di materia tributaria e contabilità aziendale si ricercano 1950 funzionari per le sedi regionali e provinciali dell'Agenzia e 220 per quella centrale.

Necessaria una laurea in Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia e Commercio, Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione oppure dei Servizi Giuridici.

Richiesto il patentino di bilinguismo per i posti riservati alle sedi della Provincia Autonoma di Bolzano.

Scadenza bando di concorso Agenzia delle Entrate e come partecipare

L'unica modalità per partecipare al concorso Agenzia delle Entrate per funzionari amministrativi è inviare la domanda di partecipazione dall'apposito mini-sito creato per questo bando indicato sul portale ufficiale, dove ci sono tutte le istruzioni relative a iscrizione e partecipazione alle prove. Occorre essere in possesso di una casella mail PEC. L'invio della propria candidatura deve avvenire entro le ore 23:59:59 del 30 settembre 2021.

Le prove di selezione saranno tre (attitudinale, tecnico-professionale, orale), con anche un tirocinio teorico-pratico della durata semestrale e pagato 1450 euro lordi al mese, volto alla verifica dell'apprendimento delle competenze necessarie.