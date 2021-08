Amazon offre opportunità lavorative a nuove risorse anche prive di esperienza da inserire nei suoi stabilimenti presenti sul territorio nazionale. In particolare sta cercando magazzinieri che si occuperanno dell'amministrazione della merce. Agli aspiranti interessati alla proposta lavorativa, inoltre, non è richiesto espressamente il possesso di un particolare titolo di studio.

Le candidature all'offerta di lavoro Amazon dovranno essere effettuate in modalità esclusivamente online, effettuando il login sulla piattaforma ufficiale dell'azienda.

Offerte di lavoro: Amazon sta cercando nuove risorse da assumere come addetti al magazzino

Gli addetti al magazzino sono figure che gestiscono la merce, stoccandola, prelevandola e scansionando gli ordini con l'ausilio di uno scanner. Nella fase finale, inoltre, si occupano anche delle operazioni d'imballaggio e spedizione dell'ordine. Per candidarsi a tale offerta di lavoro non è necessario aver già lavorato in ruoli analoghi: coloro che non hanno avuto occasioni lavorative pregresse, riceveranno un'adeguata formazione de parte di Amazon. Un'esperienza pregressa come magazziniere, corriere o in mansioni correlate, tuttavia, costituirà comunque un punto a favore degli aspiranti.

I magazzinieri che saranno assunti devono essere maggiorenni, avere padronanza della lingua italiana, essere automuniti e quindi autonomi negli spostamenti, fornire la disponibilità al lavoro su turnazione anche notturna e festiva e/o a fare straordinari, infine dimostrare dimestichezza nei confronti delle procedure e per il rispetto delle norme di salute e sicurezza.

Amazon: come inviare la propria domanda di candidatura mediante la piattaforma e le sedi del lavoro

Al fine di candidarsi alle offerte di lavoro di Amazon bisogna recarsi sul suo sito nella sezione "jobs" e in "Scopri le posizioni aperte" in riferimento alle proposte di lavorative all'interno dei centri logistici. Per completare l'operazione basterà effettuare l'accesso al sito mediante le proprie credenziali e infine cliccare su "continua".

Le selezioni, almeno nella parte iniziale, potrebbero avvenire in modalità telematica; gli aspiranti saranno valutati, ai fini dell'assunzione, dalle agenzie di lavoro partner del gruppo. Attualmente è possibile iscriversi alle giornate selettive a Novara e Cividate al Piano.

I centri di distribuzione di Amazon si trovano a: Torrazza, Novara e Vercelli (Piemonte), Cividate al Piano (Lombardia), Castelguglielmo/San Bellino (Veneto), Castel San Giovanni (Emilia Romagna), Passo Corese e Colleferro (Lazio).