Enel, multinazionale dedita alla produzione e alla distribuzione di energia elettrica ha lanciato nuove assunzioni di personale da inserire nelle filiali di tutta Italia. Difatti, ricerca in ambito nazionale diplomati per posizioni tecnico-operative e specialisti in sicurezza informatica.

Enel ha avviato le assunzioni in Italia

L'azienda energetica, da qualche tempo sta attuando nuovi investimenti anche al fine di reperire personale da inserire nelle varie sedi distribuite su tutto il territorio nazionale in modo tale da potenziare gli organici e sostituire i dipendenti uscenti per i pensionamenti.

Tutti coloro che decideranno di candidarsi per le posizioni attualmente aperte potranno consultare le Offerte di lavoro che appaiono sul sito istituzionale di Enel ed inoltrare la propria candidatura esclusivamente utilizzando la procedura telematica. Attualmente, infatti, la società ha deciso di puntare su giovani diplomati e laureati ricercando sul mercato del lavoro tecnici per posizioni operative e specialisti in sicurezza informatica.

Si ricercano diplomati per posizioni tecnico-operative

I diplomati per posizioni tecnico-operative verranno avviate ad un primo percorso di formazione che li guiderà nell'apprendimento delle proprie conoscenze nel settore energetico. Si occuperanno, infatti, degli interventi di manutenzione e riparazioni di guasti evidenziati su centrali elettriche e tralicci fornendo un servizio di continua assistenza alla clientela.

Per candidarsi alla suddetta posizione sarà necessario un diploma tecnico ad indirizzo elettrico, elettronico, meccatronico o meccanico, competenze di tipo tecniche, disponibilità ad effettuare turni in reperibilità, buone capacità di organizzazione, proattività ed un'ottima conoscenza della strumentazione digitale.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Posizioni aperte per specialisti in sicurezza informatica, i requisiti

Gli specialisti in sicurezza informatica, invece, avranno un ruolo di responsabilità nella condivisione dei piani di rimedio e nella valutazione delle soluzioni apportate, lavoreranno all'interno di una squadra e collaboreranno con i riferimenti di progetto e delle applicazioni già in esercizio. Inoltre, parteciperanno ad una simulazione di attacco informatico allo scopo di individuare i punti i debolezza del sistema. In questo caso, si richiede una laurea magistrale in Ingegneria Informatica, ottime capacità di relazione e attitudine al lavoro in team, capacità di analisi, flessibilità oraria ed un'ottima conoscenza della lingua inglese. Gli interessati alle assunzioni potranno inoltrare la propria candidatura tramite web utilizzando la piattaforma gestita sul sito istituzionale di Enel Energia, dove sarà possibile allegare il proprio curriculum vitae.