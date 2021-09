L'agenzia per il lavoro Randstad S.p.A ha recentemente pubblicato nuove Offerte di lavoro riguardanti le assunzioni per operai del settore alimentare da inserire nelle varie sedi presenti sul territorio nazionale. Le candidature dovranno pervenire con la procedura telematica attraverso il portale dell'agenzia per il lavoro addette al reclutamento del personale.

Assunzioni in corso nelle provincie siciliane

Si tratta di una buona opportunità anche per tanti giovani in cerca di un'occupazione, i quali avranno la possibilità di avviare un percorso professionale solido e crescere anche dal punto di vista personale.

Attualmente, le assunzioni riguardano le sedi di Agrigento, Caltanissetta, Piedimonte Etneo in provincia di Catania, Palermo, Gela, Ragusa e Catania. Le assunzioni saranno effettuate con contratto a tempo determinato prorogabile sulla base delle esigenze aziendali.

Si ricerca la figura di operaio nel settore alimentare

Le risorse che si candideranno per la posizione di operai dovranno occuparsi delle attività di confezionamento dei prodotti alimentari, del controllo di qualità che dovrà essere effettuato sui campioni, dovranno essere in grado di utilizzare le macchine confezionatrici e le attrezzature da lavoro e di avere rispetto dei tempi. Inoltre, tra le attività principali dovranno anche effettuare le dovute segnalazioni su eventuali guasti e anomalie agli addetti alla manutenzione, garantire il corretto flusso produttivo, mantenere alto lo standard di produzione e impostare, azionare e monitorare le macchine addette al confezionamento.

I requisiti richiesti

Per candidarsi alla posizione di operaio saranno necessari un titolo di studio in ambito alimentare, oltre a una esperienza pregressa nel settore alimentare. I candidati ideali, inoltre, dovranno avere ottime capacità nell'utilizzo delle macchine confezionatrici, degli strumenti di lavoro e degli impianti di produzione in generale, disponibilità a espletare le proprie mansioni su turnazioni, predisposizione al controllo dei prodotti alimentari, ottima manualità e capacità di rapportarsi in gruppo.

Gli interessati alle assunzioni potranno consultare le posizioni aperte direttamente sul portale delle agenzie per il lavoro Randstad S.p.A e, dopo aver effettuato la registrazione potranno candidarsi online inserendo sulla banca dati il proprio curriculum vitae. L'ufficio del personale si occuperà di visualizzare e analizzare le candidature pervenute e di convocare per le selezioni i candidati ritenuti in linea con i requisiti richiesti dall'offerta di lavoro.