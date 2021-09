Il Gruppo Calzedonia offre attualmente diverse opportunità di lavoro in sede e nei suoi negozi, ossia Calzedonia, Intimissimi, Tezenis, Falconeri, Atelier Emé e Signorvino.

In particolare sono attualmente aperte delle offerte sia per lavorare nei vari negozi del territorio nazionale italiano (in particolare come sales assistant e store manager), che nella sede centrale di Verona.

Calzedonia, fondata nel 1986 da Veronesi, è ora un gruppo con 4900 punti vendita in 57 paesi del mondo.

Profili richiesti per lavorare nei negozi in tutta Italia

I profili richiesti per il lavoro in negozio sono principalmente quelli di:

sales assistant;

store manager

Il profilo di sales manager è richiesto in vari punti vendita, tra cui Arezzo, Como, Palermo, Roma, Verona.

Mentre il profilo di store manager, al momento, è richiesto per i punti vendita di Roma e di Noventa di Piave (VE).

Requisiti e obiettivi per i sales assistant

I requisiti richiesti da Calzedonia per il ruolo generico di sales assistant nei suoi vari negozi sono:

buona conoscenza della lingua inglese ;

; essere pragmatici;

essere in grado di lavorare per obiettivi;

essere appassionati, lavorare con impegno e motivazione

Gli obiettivi che Calzedonia si aspetta che un sales assistant raggiunga sono principalmente:

vendita e supporto ai clienti negli acquisti

accoglienza cliente

fidelizzazione cliente

riassortimento e organizzazione magazzino

Calzedonia provvede alla formazione dei nuovi dipendenti e non sono richieste espressamente esperienze pregresse nell'ambito retail.

Inoltre, anche per le posizioni in ruoli all'interno della sede o diversi dal retail, Calzedonia accetta candidati per stage e tirocini.

Altri profili richiesti in tutta Italia

Oltre alle posizioni di sales assistant e store manager all'interno dei negozi del Gruppo Calzedonia, vi sono anche altri profili richiesti. Tra questi:

Addetto/a ai Piazzamenti - Avio (Trento);

E-commerce manager - Avio (Trento);

HR Admin Specialist - Avio (Trento);

Tecnico Controllo Qualità Maglieria Calata - Avio (Trento);

Neolaureato/a per area spedizioni/ricevimenti - Gissi (Chieti);

HR Administration Specialist - Castiglione delle Stiviere (Mantova);

Modelle/i per prove fitting interne - Castiglione delle Stiviere (Mantova)

Profili richiesti per la sede di Verona

Anche i profili per lavorare nella sede centrale a Verona sono numerosi.

Tra questi si trovano le posizioni di:

HR Administrator specialist;

Cucitrice campionarista Junior;

Junior Sales/ Allocation Analyst;

Help Desk Service Specialist;

Modelle/i per prove fitting interne;

Stage Corporate Service;

Visual Graphic Designer Specialist;

Technical Project Manager;

Technical Maintenance Specialist;

Online Store Coordinator

Come candidarsi

Sul sito di Calzedonia group nella sezione job search è possibile selezionare il paese e l'area di interesse, consultare e candidarsi per le offerte attive.

Altrimenti, se non si trova la posizione che si desidera o la città prescelta, c'è la possibilità di inviare la propria candidatura spontanea per future selezioni.