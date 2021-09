Poste Italiane ha avviato una campagna di assunzioni per potenziare il proprio organico. Le Offerte di lavoro sono rivolte, in particolare, a consulenti finanziari da impiegare in tutta Italia, operatori di sportello e postini. Per candidarsi come consulente finanziario è necessario aver conseguito un diploma di laurea, mentre per le figure di operatori di sportello e portalettere è sufficiente il diploma. Le domande di candidatura alla selezione devono essere inoltrate in modalità telematica.

Poste Italiane: si cercano postini

Gli aspiranti in possesso di un diploma nella scuola secondaria di secondo grado possono candidarsi sia come portalettere, che come operatori di sportello.

Per la figura di portalettere è necessario aver conseguito almeno 70 come votazione al diploma oppure 102/110 a una eventuale laurea (non è un requisito obbligatorio). I portalettere si occuperanno di consegnare la posta e, pertanto, devono essere in possesso anche della patente in corso di validità per la guida del motomezzo aziendale. Il tipo di contratto offerto è a tempo determinato a decorrere da settembre 2021, mentre le sedi del lavoro sono Marche, Toscana, Umbria, Lombardia, Piemonte, Veneto, Trentino Alto Adige (per la provincia di Bolzano è richiesto ai candidati il possesso del patentino di bilinguismo), Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Valle d’Aosta, Liguria. Le candidature devono essere inoltrate in modalità telematica entro il 5 settembre.

Assunzioni per diplomati come operatori di sportello

Gli operatori di sportello sono figure che si rapportano con la clientela all'interno degli uffici postali. Poste italiane richiede per tale ruolo un diploma con voto minimo pari a 70/100 e un'ottima conoscenza di varie lingue a seconda della sede di destinazione. In particolare sta cercando operatori di sportello lingua araba per Genova, Lecce, Modena e Reggio Emilia; risorse che conoscano la lingua spagnola per assunzione come sportellista a Milano; operatori di sportello lingua ucraina a Reggio Emilia; risorse che conoscano perfettamente la lingua inglese per Brescia, Firenze, Napoli, Palermo, Roma e Venezia; operatori di sportello lingua cinese per Milano, Prato e Reggio Emilia; operatori di sportello lingua francese per Brescia, Foggia, Padova, Roma e Trapani.

Gli annunci di lavoro per operatori di sportello scadono il 15 settembre.

Poste Italiane: le opportunità di lavoro per i laureati

I consulenti finanziari, per la promozione e la vendita di servizi finanziari e assicurativi, saranno assunti in tutta Italia. Poste Italiane richiede loro una laurea (non è specificato l'indirizzo) e una buona propensione a relazionarsi con la clientela, oltre a un'ottima conoscenza degli strumenti informatici e del pacchetto Office.

La domanda per tutte le offerte di lavoro di Poste Italiane dovrà essere inoltrata online nella sezione "Posizioni aperte". La scadenza per candidarsi come consulente è fissata al 31 dicembre 2021.