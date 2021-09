Il Comune di Lecco ha indetto nuovi concorsi pubblici per differenti ruoli professionali per un totale di 14 posti di lavoro. In particolare i bandi riguardano l'assunzione di un istruttore direttivo coordinatore tutela minori, cinque istruttori direttivi amministrativo/contabile (categoria D), sei istruttori amministrativi/contabili (categoria C) e due istruttori direttivi di polizia locale (di cui uno riservato al personale in servizio a tempo indeterminato presso il Comune di Lecco).

I vincitori dei rispettivi bandi potranno beneficiare di un contratto a tempo indeterminato.

Per quanto riguarda le selezioni, i partecipanti saranno chiamati a sostenere una prova scritta consistente in un elaborato a carattere teorico o teorico pratico e un colloquio finalizzato ad approfondire conoscenze, attitudini e capacità professionali nella specifica mansione. Nella stessa prova orale, la commissione accerterà la conoscenza della lingua inglese e l'uso delle applicazioni informatiche più diffuse.

Le domande di partecipazione devono essere consegnate entro il giorno 30 settembre 2021.

Comune di Lecco: selezione per 14 posti di lavoro

I candidati devono essere cittadini italiani (equiparati agli appartenenti dell’Unione Europea o cittadini italiani non residenti in Italia ma iscritti all’A.I.R.E.), è inoltre indispensabile non essere stati licenziati presso una pubblica amministrazione e non avere alcuna pendenza di tipo penale.

Oltre ai requisiti generali è richiesto il conseguimento di uno dei seguenti titoli di studio:

Coordinatore tutela minori:

Diploma di laurea triennale o titolo superiore in psicologia o scienze psicologiche;

Oppure, laurea in scienze dell’educazione e della formazione;

Oppure, laurea in scienze del servizio sociale;

Altri titoli equivalenti.

Istruttore direttivo amministrativo/contabile (categoria D):

Diploma di laurea triennale o magistrale o vecchio ordinamento in scienze giuridiche;

Oppure, in giurisprudenza, scienze politiche ed economia e commercio;

Altri titoli afferenti.

Istruttore amministrativo/contabile (categoria C):

Diploma di scuola media superiore

Istruttore direttivo Polizia locale:

Laurea Triennale ex Decreto Ministeriale n. 509/1999;

Laurea Triennale ex Decreto Ministeriale n. 270/2004;

Laurea Specialistica di cui al Decreto Ministeriale n. 509/1999;

Laurea Magistrale di cui al Decreto Ministeriale n. 270/2004;

Altresì, Diploma di Laurea vecchio ordinamento in economia, oppure giurisprudenza e scienze politiche.

Domanda di partecipazione

Gli interessati alle presenti selezioni potranno inviare le domande di partecipazione secondo una delle seguenti modalità: consegna personalmente presso l'ufficio protocollo del comune, o tramite posta elettronica certificata proveniente dall’utenza personale del candidato, al seguente indirizzo PEC: comune @pec.comunedilecco.it.

I testi completi dei concorsi sono reperibili nel sito web del Comune di Lecco, selezionando la voce ''concorsi - anno 2021 aperti''.