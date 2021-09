Concorsi nel settore della Pubblica Amministrazione da non perdere con scadenza nel mese di settembre 2021. Le selezioni saranno finalizzate all'assunzione di personale a tempo indeterminato che andrà ad ampliare l'organico esistente.

Le domande dovranno essere presentate online e sono in scadenza, dunque attenzione alle date e alle modalità di invio, che dovranno essere rispettate per non perdere il diritto alla partecipazione dei suddetti concorsi.

Agenzia Entrate, concorso per 2.320 funzionari amministrativi, come partecipare

C'è tempo fino al 30 settembre 2021 per inviare la propria candidatura e partecipare al bando pubblico indetto dall'Agenzia delle Entrate.

Le assunzioni prevedono 2.320 posti in più e le nuove leve verranno impiegate con un contratto a tempo indeterminato.

I posti disponibili sono in tutta Italia, le immissioni verranno fatte nella sede centrate di Roma. L'offerta si rivolge a personale amministrativo, in particolare nell'area tributaria. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è presente il bando completo con i requisiti. Si ricorda che la domanda va inviata online collegandosi al portale.

È sempre l'Agenzia delle Entrate che seleziona anche personale informatico e, nello specifico, 100 figure laureate. Anche in questo caso, la candidatura va inoltrata online entro e non oltre la scadenza ultima del 30 settembre 2021.

Bando per assunzioni MEF e tecnici PNRR, 500 posti disponibili

Un'altra interessante opportunità per chi desidera lavorare con continuità nel settore della pubblica amministrazione è messa a disposizione dal ministero dell'Economia e delle Finanze. Verranno selezionate 420 nuove leve da impiegare nella realizzazione e nel monitoraggio degli interventi previsti dal PNRR.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Per il concorso in essere, sono state semplificate le modalità di partecipazione e di selezione. Le graduatorie con le successive assunzioni verranno infatti espletate in un massimo di 100 giorni.

Altre 80 figure professionali verranno invece impiegate presso il ministero dell'Economia e delle Finanze, con profilo non dirigenziale e a tempo pieno e indeterminato.

Le domande vanno presentate online entro il 20 settembre dell'anno corrente. Si precisa che le selezioni del personale verranno gestite da Formez PA e dalla commissione RIPAM.

Concorso Marina Militare 2021

Oltre a personale della Pubblica Amministrazione, ci sono posti anche per chi desidera trovare occupazione nel settore militare. Ancora valido il bando straordinario della Marina Militare, rivolto a 212 volontari VFP 4, anche per militari in congedo. In questo caso, la domanda va inoltrata entro il 12 settembre 2021.