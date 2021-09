Bando di concorso pubblico indetto dall'ASP Umberto I di Pordenone per l'assunzione di due posti di psicologo a tempo indeterminato. La stessa azienda ha emanato altri due concorsi per la selezione di un coordinatore dei nuclei e servizi socio assistenziali e un posto nel ruolo di fisioterapista, mediante contratto a tempo indeterminato. In base al numero delle domande di partecipazione pervenute, l'ente si riserva la facoltà di espletare una preselezione. Per quanto concerne la prova d'esame, i partecipanti sono chiamati a sostenere una prova scritta che potrà consistere nella risoluzione di una serie di domande a risposta multipla o nella risoluzione di un elaborato, una prova a contenuto teorico pratico e un colloquio inerente alle discipline proposte per la prova scritta.

Il termine ultimo per la consegna delle istanze è fissato al 21 ottobre 2021.

Umberto I di Pordenone: concorso per psicologo, coordinatore e fisioterapista

Per l’ammissione al concorso è necessario essere: cittadino italiano o membro di uno stato della Comunità Europea, non avere a proprio carico condanne penali, non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione. Oltre ai requisiti generali è richiesto il possesso di una delle seguenti lauree:

Psicologo

Laurea in Psicologia (vecchio ordinamento);

Oppure, laurea specialistica (nuovo ordinamento);

Iscrizione all’albo dell’ordine degli psicologi.

Coordinatore di nuclei e servizi socio assistenziali

Laurea in Psicologia,

Oppure, laurea in Scienze dell’Educazione,

Altresì, laurea in Servizio Sociale;

Altri titoli equipollenti o laurea breve.

Fisioterapista

Laurea in fisioterapia (classe L/SNT2);

Altri titoli afferenti;

Iscrizione all’albo dei fisioterapisti.

Invio delle domande

I partecipanti dovranno inviare le domande di ammissione secondo una della seguenti modalità: tramite posta elettronica certificata, di cui è titolare il candidato, all’indirizzo PEC ''asp.umbertoprimo @certgov.fvg.it'', oppure inviata all’indirizzo istituzionale dell’Ente ''info @aspumbertoprimo.it'', entro il prossimo 21 ottobre.

Oltre alle istanze è necessario allegare: il titolo di studio per l’ammissione al concorso, specificandone la tipologia e la valutazione finale riportata; l’iscrizione all’albo professionale ( psicologo o fisioterapista); lingua straniera scelta tra l'inglese, francese, spagnolo o tedesco; patente di guida di categoria B o superiore; una fotocopia di un documento di identità valido e curriculum formativo professionale.

La partecipazione alle suddette selezioni comporta il pagamento della tassa di € 10,00. I testi completi dei concorsi sono reperibili, nel sito dell'Azienda Sanitaria Umberto I di Pordenone, selezionando la voce ''news''.