Intesa San Paolo, gruppo bancario leader in Italia, è alla ricerca di nuovi diplomati e laureati da inserire come consulenti di filiale, stagisti, agenti immobiliari, agenti senior in Attività Finanziaria e Assicurativa, ingegneri presso le sue sedi su tutto il territorio nazionale. Per candidarsi bisogna consultare il sito web di Intesa San Paolo, navigando nella sezione Careers - Posizioni aperte. Non ci sono termini di scadenza da rispettare e per alcune posizioni non è richiesta un'esperienza pregressa.

Intesa San Paolo cerca consulenti di filiale e agenti su tutto il territorio nazionale

Fra le figure attualmente ricercate vi sono sono anche:

Agenti Senior in Attività Finanziaria e Assicurativa (con Partita Iva) su tutto il territorio nazionale. I candidati ideali devono avere un età compresa tra i 25 e i 50 anni, e devono esser diplomati o laureati . Costituisce un prerequisito l'esperienza lavorativa in ambito commerciale e requisito preferenziale, non bloccante, la precedente iscrizione agli elenchi OAM (Organismo Agenti e Mediatori) o al registro RUI dell'IVASS. Tali figure si occuperanno del collocamento fuori sede di prodotti bancari transazionali (conti correnti e carte, sia privati che business), di acquiring (POS), e di prodotti assicurativi;

Functional Analyst: in questo caso si ricercano laureati in economia con una conoscenza della lingua inglese. È essenziale la conoscenza dell'ambito finanziario in progetti a medio/alta complessità. ll neoassunto si occuperà di valutare le soluzioni IT più efficaci per rispondere ai requisiti espressi e redigere i documenti di analisi funzionale da sottoporre agli stakeholder coinvolti;

Agenti Immobiliari Intesa Sanpaolo Casa per le sedi di Milano, Bologna, Firenze, Roma che si occuperanno di curare le attività inerenti la gestione e lo sviluppo della clientela dell'area di competenza, e assicurare un'efficace ed efficiente pianificazione e realizzazione delle visite agli immobili. Tali figure devono essere in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività di mediazione immobiliare: ovvero patentino per la mediazione immobiliare e residenza nella provincia della Camera di Commercio in cui si chiederà l'iscrizione;

Personale con i requisiti ai sensi della Legge 68/99. Le sedi sono su tutto il territorio nazionale. Si richiede diploma di Scuola Superiore o laurea di I o II Livello, e la conoscenza del Pacchetto Office o di altri sistemi operativi, oltre che della lingua inglese. La risorsa potrà sviluppare delle competenze nei seguenti ambiti: Crediti, Finanza, Risorse Umane e Organizzazione, Legal, IT.

Posizioni aperte per stagisti ovvero laureati in legge, economia, comunicazione

Quanto alle posizioni rivolte a chi vuole iniziare uno stage troviamo:

IMI CIB Stage Commodity Sales a Milano: per chi ha appena conseguito una laurea in Discipline economiche e finanziarie o in Ingegneria con particolare focus sui mercati finanziari. Si richiede una conoscenza dei mercati dei capitali e degli strumenti derivati. Il candidato imparerà ad analizzare il bilancio di una corporate, viene offerto un contratto di stage extracurriculare retribuito;