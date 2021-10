Per un film dal titolo La California, diretto da Cinzia Bomoll, sono aperte le selezioni per comparse, mentre per un corto di genere drammatico dal titolo L'orgoglio di Alice si ricercano ruoli principali e secondari.

Film di Cinzia Bomoli 'La California': aperti i casting

Per la produzione del film La California, diretto da Cinzia Bomoll, si cercano con la massima sollecitudine varie comparse. Nello specifico la richiesta è indirizzata verso soggetti (maschi e femmine) di età compresa tra 18 e 60 anni, anche del tutto privi di esperienza recitativa.

Le riprese del film verranno effettuate nel periodo che va dal 25 ottobre al 25 novembre tra Bologna e Modena. Verranno predilette le candidature di residenti o domiciliati nelle zone delle riprese. Gli interessati a prendere parte ai casting sono tenuti a inviare quanto prima, all'indirizzo di posta elettronica lacaliforniafilm@gmail.com, i propri dati personali e di contatto (specificando con cura residenza /domicilio), allegando una fotografia in primo piano del viso e una foto a figura intera, unitamente al Green Pass in corso di validità. Coloro che verranno ritenuti interessanti ai fini della realizzazione del film verranno contattati dalla produzione. Per ulteriori informazioni e indicazioni è possibile visionare il sito di Emilia Romagna Film Commission.

Casting per il corto 'L'orgoglio di Alice'

Per un cortometraggio di genere drammatico, dal titolo provvisorio L'orgoglio di Alice, sono aperte le selezioni per ruoli principali e secondari. Le riprese verranno effettuate orientativamente nella prima metà del mese di novembre. La richiesta per i ruoli da protagonisti è orientata verso due ragazze di età scenica compresa tra 16 e 20 anni e un uomo tra i 35 e i 50 anni.

Per dei ruoli secondari si cercano ragazzi di età scenica tra i 16 e i 20 anni. Verrà data la precedenza a quanti risiedono in Piemonte.

Chi desidera partecipare alle selezioni può presentarsi a Torino, alla Sala Casting della Torino Piemonte Film Commission (Via Cagliari 40/A), in una delle seguenti date: giovedì 21, venerdì 22 e venerdì 29 ottobre dalle 14 alle 20; sabato 30 ottobre dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 20.

I minorenni devono essere accompagnati da un genitore o da chi ne fa le veci. Gli impossibilitati a essere presenti nelle date previste possono comunque inoltrare la propria candidatura (comprensiva di curriculum vitae, foto e showreel) facendo riferimento alla sezione casting del sito web di Torino Piemonte Film Commission. In sede di provini si prevede la rigorosa osservanza delle norme anti Covid 19, pertanto i candidati dovranno indossare la mascherina, mantenere il distanziamento sociale e presentare una dichiarazione relativa all'assenza di sintomi da Covid.