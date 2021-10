Attualmente la pagina web delle carriere di Bartolini riporta vari annunci, molti dei quali riguardano il lavoro amministrativo. In base al tipo di posizione amministrativa scelta, sarà indispensabile essere in possesso o di un diploma da ragioniere o di una laurea in economia e non ci sono date di scadenza per partecipare alle selezioni. Da ricordare che le candidature possono farsi esclusivamente online tramite la pagina indicata prima e che le Offerte di lavoro sono rivolte sia a uomo che a donna.

Alcuni tipi di lavoro amministrativo

Una delle figure ricercate di recente da Bartolini è l'impiegato amministrativo il quale si occuperà di contabilità relativa alle operazioni con fornitori, trasportatori, creditori e alla cassa.

Di conseguenza il reclutamento prevede che i partecipanti abbiano un diploma da ragioniere, o titoli di studio simili, e un po' di esperienza nelle attività d'ufficio. L'inquadramento potrà essere part-time o full-time a seconda della filiale in cui si andrà a lavorare e le sedi di lavoro saranno Genova e Pescara.

Un altro ruolo da impiegare in ufficio è l'assistente dell'area amministrazione e finanza. In questo caso, il neo assunto avrà il compito di assistere il responsabile nella redazione dei bilanci, per cui è fondamentale che egli abbia una certa esperienza in questo campo o preferibilmente che abbia già lavorato in società che si occupano di revisionare i conti delle aziende. Del contratto lavorativo non viene fatta esplicita menzione, quindi si può dedurre una sua piena valutazione durante il colloquio.

Il selezionato sarà assegnato alla filiale di Bologna.

Ancora un esempio di lavoro amministrativo è l'impiegato che si occupa della documentazione inerente l'assistenza della clientela, come nel caso in cui avvenga una rottura della merce o in generale una consegna non andata a buon fine. Al candidato viene richiesto un diploma, esperienza nella post-vendita e conoscenza dell'inglese.

Quanto all'inquadramento, si rimanda alle stesse considerazioni fatte per la posizione precedente e si verrà destinati a Mi Liscate.

Bartolini cerca anche un impiegato reporting, ovvero una figura che dovrà fare rapporto al suo superiore delle analisi di ogni dato finanziario ed economico in modo da poter poi prendere le migliori decisioni aziendali.

Il selezionato dovrà avere una laurea economica, almeno 2 anni di esperienza in questo specifico settore e sarà preferito se conosce l'inglese a livello professionale. In riferimento al contratto di lavoro, valgono le stesse condizioni delle posizioni precedenti e le assunzioni avverranno per la filiale di Bologna.

Come candidarsi online

L'invio del curriculum online può essere effettuato digitando 'bartolini lavora con noi' su un qualsiasi motore di ricerca. Tale azione permetterà di ottenere il link alla sezione del sito aziendale che contiene le posizioni aperte e al suo interno la voce 'Consulta le nostre inserzioni' condurrà direttamente all'elenco degli annunci, inclusi quelli di cui si è parlato finora. Cliccando infine sulla propria scelta, comparirà la descrizione e il pulsante rosso 'Accedi/Invia curriculum' attraverso cui registrarsi al portale e concludere la domanda di lavoro.