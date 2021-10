Selezione pubblica della Città di San Marco in Lamis, in provincia di Foggia, per l'assunzione a tempo determinato di sette nuove unità professionali, di cui cinque assistenti sociali, da destinare all'ufficio territoriale dell'ente e comuni limitrofi, una unità per il profilo specialistico amministrativo e un tecnico per l'inserimento socio - lavorativo. Gli incarichi avranno una durata fino al prossimo 31/12/2022, salvo possibili proroghe concesse dal ministero del Lavoro e Politiche sociali. Per quanto concerne la valutazione delle candidature, l'ente comunale disporrà di apposita commissione che formerà le graduatorie, in base ai titoli personali degli aspiranti candidati e valutazione del colloquio, superabile con un punteggio non inferiore ai 21/30.

Tutte le domande di ammissione devono essere inviate entro il 5 novembre 2021.

San Marco in Lamis: si selezionano sette unità professionali

Possono presentare la propria candidatura: i cittadini italiani equiparati ai cittadini di nazionalità italiana non appartenenti alla repubblica, coloro che sono iscritti alle liste elettorali, colori che non hanno alcuna condanna penale in corso e che hanno certificata idoneità alla specifica occupazione messa a bando. Inoltre è richiesta una buona praticità dell'uso delle applicazioni informatiche più diffuse e conoscenza della lingua inglese. Oltre ai requisiti generali è necessario il conseguimento di uno dei seguenti titoli di studio:

Assistente sociale

Laurea triennale nella classe 6;

Oppure, diploma di laurea in servizio sociale;

Altro, laurea specialistica o magistrale ( classe 57/S);

Altri titoli equivalenti, tra i quali laurea nella classe 87/S;

Essere iscritti all'albo per relativa professione (sezione B).

Tecnico per l'inserimento socio lavorativo

Laurea in giurisprudenza o scienze politiche;

Oppure, laurea in scienze dell'educazione o psicologia;

Altri titoli afferenti.

Profilo specialistico amministrativo

Diploma universitario di 1° livello;

Oppure, laurea di 1° livello.

Presentazione delle domande

Gli interessati possono presentare le domande entro le ore 12:00 del prossimo 5 novembre, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo @pec.comune.sanmarcoinlamis.fg.it.

L'istanza dovrà contenere: il curriculum vitae in formato europeo e ogni altra eventuale documentazione che i candidati ritengono di allegare nel proprio interesse. Non saranno prese in considerazione quelle istanze trasmesse con modalità differenti sopra indicate. Ricordiamo che il testo integrale con ulteriori informazioni è reperibile, nel sito del Comune di San Marco in Lamis, alla voce ''amministrazione trasparente - bando di concorso - oggetto selezione pubblica".