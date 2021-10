Casting aperti per due nuovi film. Il primo, dal titolo Acqua e Anice, vedrà tra le protagoniste principali Stefania Sandrelli e Silvia d'Amico. Il secondo verrà diretto da Laura Luchetti e avrà per titolo La bella estate.

Acqua e Anice

Per la realizzazione di un nuovo film dal titolo Acqua e Anice e con la partecipazione, tra gli altri, di Stefania Sandrelli e Silvia D'Amico, sono tuttora in corso le selezioni per la ricerca di figurazioni. Le riprese verranno poi effettuate tra Ravenna, Comacchio e Ferrara. Non si conosce ancora con precisione il periodo in cui il nuovo film verrà girato, ma in linea di massima le riprese dovrebbero incominciare alla fine di ottobre, per continuare poi per tutto il mese di novembre.

La richiesta è indirizzata verso figuranti, sia uomini che donne, di età compresa tra 30 e 70 anni, appartenenti a qualsiasi etnia e nazionalità e con caratteristiche del tutto varie. I casting si terranno a Comacchio (Ferrara) il prossimo 20 ottobre, a partire dalle ore 9:30 per proseguire fino alle 19:30. Gli interessati a partecipare dovranno presentarsi in Corso Giuseppe Mazzini 200, ma solo dopo essersi prenotati tramite l'indirizzo di posta elettronica: acquaeanice.casting@gmail.com. È assolutamente necessario indicare il proprio nome e cognome, unitamente a età e riferimento telefonico, indispensabile per essere prontamente ricontattati. Si precisa che le selezioni verranno effettuate nel massimo rispetto della normativa anti Covid-19.

Casting per il film La bella estate

Casting tuttora in corso per un film diretto da Laura Luchetti dal titolo La bella estate, tratto dal romanzo di Cesare Pavese. Le riprese verranno effettuate a Torino da aprile 2022. La richiesta è indirizzata alla ricerca dei ruoli di protagonista, una ragazza di età compresa tra 17 e 22 anni e un ragazzo tra 18 e i 24 anni.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Verrà data la preferenza ai candidati residenti nella regione Piemonte. I casting si terranno il 23 e il 24 ottobre, dalle ore 10 alle 18, presso la Sala Casting della Film Commission Torino Piemonte, in Via Cagliari 40/a a Torino. Si richiede la prenotazione facendo riferimento al link seguente: koalendar.com/e/casting-la-bella-estate, tuttavia chi non avrà l'opportunità di partecipare a queste date, potrà inviare la propria candidatura via mail all'indirizzo castbellaestate@gmail.com, indicando i propri dati personali (data di nascita, città di provenienza, telefono) e allegando una foto in primo piano (una mentre si sorride e una da seri), di profilo destro e sinistro, a figura intera, nonché un breve video di presentazione (in primo piano).

Si precisa che i candidati minorenni dovranno inviare il tutto esclusivamente tramite i propri genitori o chi ne fa le veci, così come potranno presentarsi alle selezioni solo se accompagnati (dai genitori o da chi detiene legalmente le veci). Per ulteriori informazioni, anche in rapporto all'applicazione delle vigenti normative sanitarie connesse all'attuale pandemia, si può far riferimento al sito web di Torino Piemonte Film Commission.