Poste Italiane ha nuovamente aperto le candidature per il profilo da portalettere: l’annuncio è stato pubblicato recentemente sul sito ufficiale dell’azienda e per candidarsi ci sarà tempo fino al prossimo 12 ottobre. Le regioni interessate dalle nuove assunzioni sono undici: Veneto, Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige, Umbria, Toscana, Liguria e Marche. Al momento della domanda, tuttavia, si potrà esprimere una sola area geografica di preferenza.

I candidati selezionati con questa procedura verranno assunti con contratto a tempo determinato a partire dal corrente mese di ottobre.

I numeri dei nuovi assunti saranno variabili e dipenderanno dalla esigenze aziendali.

Requisiti di partecipazione

Per partecipare al procedimento di selezione per il profilo da portalettere non sono necessari particolari requisiti tecnici, ma è sufficiente il diploma di scuola superiore, conseguito con punteggio di almeno settanta su cento oppure il diploma di laurea, conseguito con votazione di almeno 102 su 110.

Come specificato anche nell’annuncio, l’indicazione del titolo di studio è fondamentale, in quando non saranno prese in considerazione tutte le domande che ne risulteranno prive. Inoltre, sarà richiesto il possesso della patente di guida valida e, per gli uffici siti nella provincia di Bolzano, anche il patentino di bilinguismo.

Modalità di candidatura

Le domande dovranno essere trasmesse in modalità telematica attraverso il sito web di Poste Italiane. Per farlo, il candidato interessato dovrà recarsi sulla pagina web dell'azienda, relativa alle selezioni aperte e selezionare l'annuncio di lavoro relativo al profilo di portalettere. Una volta cliccato sul profilo e aver avuto accesso alla scheda di quel singolo profilo, si potrà avviare la procedura cliccando sul pulsante azzurro "invia candidatura ora".

Per la posizione di portalettere, le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il prossimo 12 ottobre; sul sito, tuttavia, sono attivi anche altri annunci relativi ai profili di consulenti mobili, consulenti finanziari e operatori di front end.

Procedura di selezione

La procedura di selezione sarà attivata da una comunicazione da parte delle risorse umane di Poste Italiane, attraverso cui ciascun candidato sarà invitato a sottoporsi a un test di ragionamento logico, da sostenere in sede oppure telematicamente.

Il superamento del test consentirà al candidato di accedere alla seconda prova, consistente nella guida del motomezzo aziendale: il superamento di questa seconda fase sarà essenziale ai fini dell'assunzione.