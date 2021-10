Sono tuttora aperti i casting per una sitcom di Persicofilm per Mediaset e per il teaser di un nuovo film prodotto da Black Fox Video. Si ricercano rispettivamente figuranti (generici e speciali) e piccoli ruoli per la sitcom e ruoli da protagonisti per il teaser del film.

Una sitcom per Mediaset

Per una sitcom di Mediaset, che verrà realizzata da Persicofilm, sono aperte le selezioni per la ricerca di figuranti, figuranti speciali e piccoli ruoli. Le riprese si svolgeranno poi in Trentino Alto Adige. Quanti intendono presentare la propria personale candidatura devono essere maggiorenni e residenti in Trentino.

Per partecipare alle selezioni è necessario inviare al seguente indirizzo di posta elettronica: persicofilmcasting@gmail.com i propri dati personali e i relativi riferimenti di contatto, allegando inoltre curriculum, foto a figura intera e foto in primo piano. I soggetti ritenuti interessanti ai fini della realizzazione della sitcom verranno contattati subito dopo una accurata valutazione della documentazione presentata.

Il teaser di un film

Per la realizzazione del teaser di un film dal titolo provvisorio Urlo nelle tenebre, per la regia di Luca Moncalvo e Lorenzo Mannino, sono tuttora aperte le selezioni, anche se solo per qualche giorno. Il film in questione sarà prodotto da Black Fox Video e le riprese verranno effettuate in Val di Susa tra il 4 e il 7 di novembre.

In particolare, la ricerca è attualmente indirizzata nei confronti di queste figure: Daniele, di età compresa tra 45 e 55 anni e che interpreterà il ruolo di un ingegnere dal carattere coraggioso e razionale, Nicoletta, di età scenica tra 30 e 35 anni, che dovrà interpretare il ruolo di una ex modella, istintiva quanto spontanea, Simone, di età scenica compresa tra 5 e 10 anni, che nel teaser avrà il ruolo del figlio di Daniele e Nicoletta, presentandosi come un bambino vivace e giocherellone.

Si precisa che verranno preferite le candidature provenienti da soggetti che risiedono nell'ambito della regione Piemonte.

A seguito della realizzazione del teaser è intenzione della produzione di procedere per l'effettuazione delle riprese dell'intero film. Gli interessati a partecipare ai casting devono inviare quanto prima (le selezioni si chiuderanno il 28 ottobre) dati personali e di contatto, quattro fotografie (ritratto frontale e di profilo, figura intera frontale e di profilo), curriculum artistico, showreel o video di presentazione, al seguente indirizzo di posta elettronica: casting@blackfoxvideo.it.

Le candidature dei minorenni dovranno essere inoltrate dai genitori o da chi ne fa le veci. I casting si terranno su appuntamento presso la Sala Casting di Film Commission Torino Piemonte, a Via Cagliari 40/a, a Torino. Potranno presentarsi solamente coloro che nel frattempo saranno stati contattati. Inoltre, alle selezioni i minori dovranno essere accompagnati dai genitori o dai relativi tutori legali.