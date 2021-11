Continuano le assunzioni nel più noto istituto bancario presente in Italia. Intesa Sanpaolo, infatti, vuole incrementare il proprio organico dando il via libera a nuove assunzioni di personale per reperire agenti in attività finanziaria con partita Iva e agenti immobiliari per il settore casa.

Nuove assunzioni nel gruppo Intesa Sanpaolo

Le candidature potranno essere inoltrate esclusivamente online dal sito istituzionale dell'istituto di credito, dove gli interessati alle assunzioni potranno inoltrare il proprio curriculum vitae. Buone opportunità, quindi, per giovani diplomati in cerca di un'occupazione, i quali avranno la possibilità di crescere dal punto di vista professionale e personale e confrontarsi con professionisti del settore che li guideranno nell'espletamento delle proprie mansioni.

Attualmente, le assunzioni si concentrano su agenti immobiliari per il settore casa da inserire nelle filiali di Milano, Bologna, Firenze e Roma, oltre al reclutamento previsto per agenti senior con partita Iva, i quali opereranno nelle piazze presenti sul tutto il territorio nazionale.

Posizioni aperte per agenti immobiliari

Gli agenti immobiliari cureranno le attività inerenti la compravendita di immobili, oltre alla gestione e lo sviluppo del bacino di clientela contribuendo al raggiungimento degli obiettivi economici e commerciali del gruppo. Avranno il compito di presidiare il territorio di riferimento ricercando i mandati di vendita di immobili e i potenziali acquirenti. Svolgeranno anche attività di promozione degli immobili presenti in portafoglio, oltre a garantire un'efficace pianificazione delle visite degli immobili.

Per candidarsi a questa posizione sarà necessaria l'iscrizione presso la camera di commercio competente per territorio e il possesso del patentino per la mediazione mobiliare. Si richiede anche una precedente esperienza nel settore ed un'ottima conoscenza dei principali software windows.

I requisiti richiesti per agenti senior

Gli agenti senior in attività finanziaria e assicurativa, invece, avranno un ruolo di responsabilità nelle attività di promozione dei servizi bancari offerti dal gruppo Intesa Sanpaolo e svilupperanno il cross-selling della banca. Per questo ruolo si ricercano giovani con un'età compresa fra i 25 ed i 50 anni, che siano iscritti al registro RUI dell'Ivass e che abbiano una notevole conoscenza del territorio, oltre ad una pregressa esperienza nel settore bancario, finanziario ed assicurativo.

Gli interessati alle assunzioni potranno inoltrare il proprio curriculum vitae con la procedura telematica attraverso il portale di Intesa Sanpaolo dove si potranno consultare tutte le Offerte di lavoro attualmente attive.