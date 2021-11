Non mancano in questo periodo le opportunità lavorative nel mondo dello spettacolo. Sono attualmente in corso le selezioni per la realizzazione di un nuovo film dal titolo Bologna Brigante, per il quale vengono cercati attori, attrici, comparse, figuranti. Sono inoltre tuttora aperti i casting di ragazzi e ragazze per realizzare uno spot a Milano.

Bologna Brigante

Casting in corso per un film della Tiro Production e dal titolo Bologna Brigante. Attualmente la richiesta è orientata verso attori e attrici, per la copertura di ruoli principali, e di varie comparse e figuranti, sia generici (senza battute) che speciali (con battute).

Entrando nello specifico la ricerca in questione è indirizzata innanzitutto verso donne di età compresa tra 20 e 30 anni, tra 40 e 50 anni, tra 50 e 65 anni (in questo caso però con conoscenza del dialetto calabrese), nonchè nei confronti di una donna di età fra 20 e 35 con protesi alle gambe. Si cercano poi ragazzini di età tra 8 e 12 anni e adulti tra 20 e 45 anni, nonchè uomini tra 55 e 70 anni ( uno di questi deve conoscere il dialetto calabrese). Al termine dei casting verranno selezionati nove uomini e nove donne. Infine, si cercano comparse e figuranti, generici e speciali, di età compresa tra 12 e 80 anni. L'età indicata è sempre da riferirsi a quella scenica e per quanto concerne i candidati in grado di parlare in dialetto calabrese occorre precisare che non ha importanza la provincia esatta di provenienza nell'ambito della regione Calabria.

Gli interessati a proporsi devono inviare i propri dati personali e di contatto, allegando il proprio curriculum (artistico/generico), foto in primo piano e a figura intera, link a proprie pagine social, video di presentazione (anche selfie) di durata non superiore a un minuto, video selftape girato mentre si interpreta un monologo/dialogo di carattere cinematografico a propria scelta o, quantomeno, contenente una interpretazione del tutto improvvisata (della durata massima di un minuto), al seguente indirizzo di posta elettronica: bolognabrigantelaserie@gmail.com.

Alla candidatura dei soggetti di minore età dovranno provvedere i genitori o i relativi tutori. Le selezioni si svolgeranno a Bologna.

Uno spot

Per la realizzazione di uno spot di un brand di alcolici, sono in corso le selezioni per la ricerca di quattro ragazzi e ragazze di età compresa tra 25 e 30 anni. Il video pubblicitario verrà girato il prossimo 16 novembre a Milano, in uno studio.

Quanti desiderano partecipare devono inviare, oltre ai propri dati personali e ai propri riferimenti di contatto, un selftape in cui raccontano un episodio divertente della propria vita e una foto (ritratto) di ottimo livello visivo, a questo indirizzo di posta elettronica: info@matteobanchi.com.