In questo periodo non mancano le opportunità lavorative nel mondo dello spettacolo. In particolare ci sono dei casting aperti per la ricerca di attori e figuranti per il film dal titolo Din Don 5, che andrà in onda sulle reti Mediaset.

Sono inoltre tuttora aperte le selezioni a cura di Cineworld Roma per alcune produzioni cinematografiche.

Din Don 5

Nel 2019 andò in onda sui canali Mediaset il film Din Don, con Maurizio Battista e Enzo Salvi, nell'immediato sequel, così come nei successivi, non c'era più Battista, dal momento che il personaggio da lui interpretato era nel frattempo deceduto.

Il terzo e quarto capitolo è stato girato nella prima parte del 2021.

Ora si avvicina il momento delle riprese di Din Don 5, con Enzo Salvi come protagonista principale e i casting sono già aperti. In particolare, la Sunshine Production cerca ora attori e figuranti di età scenica compresa tra 18 e 80 anni e residenti in Trentino. Le riprese dovrebbero aver inizio intorno alla metà di questo mese di novembre e proseguire orientativamente fino alla metà di dicembre sempre di quest'anno. Il film andrà poi in onda sulle reti Mediaset, quasi sicuramente su Italia 1.

Gli interessati a prendere parte alle selezioni sono tenuti ad inviare i propri dati personali e di contatto, allegando una fotografia in primo piano, una a figura intera e il proprio curriculum artistico, al seguente indirizzo di posta elettronica: persicofilmcasting@gmail.com.

Si precisa che lo svolgimento delle riprese seguirà rigorosamente la normativa vigente in tema di Covid. Quanti desiderano reperire ulteriori informazioni possono visionare previamente la pagina Facebook di Trentino Film Commission.

Cineworld Roma

Sono attualmente in corso, a cura di Cineworld Roma, le selezioni per la ricerca di un lanciatore di coltelli per la realizzazione di un nuovo progetto cinematografico.

Si richiede la disponibilità a lavorare il prossimo 18 novembre. Per partecipare alle selezioni occorre inviare, per whatsapp, alcune fotografie unitamente ai propri dati personali e ai riferimenti di contatto, al numero di telefono 338/4077856.

Sempre Cineworld cerca poi, per riprese che si terranno l'8 e il 10 novembre, una automobile degli anni '70.

I proprietari interessati devono spedire il proprio nome e cognome, nonché una foto dell'auto e della targa, per whatsapp al numero 392/6724326.

Si cerca inoltre, per un'altra iniziativa, un neonato con capelli biondi e occhi azzurri, peso intorno a 8 kg e lungo 74 cm. In questo caso i genitori, o chi ne fa le veci, devono inviare alcune fotografie del bambino, unitamente ai propri dati personali, all' indirizzo di posta elettronica minori@cineworldroma.com.

Infine, sempre Cineworld Roma seleziona uomini e donne di età compresa tra 25 e 70 anni per un nuovo progetto, le cui riprese verranno effettuate a Bassano Romano in questo mese di novembre e in quello di dicembre. Si richiede il domicilio nel luogo delle riprese o nei comuni limitrofi.

Coloro che desiderano candidarsi devono inviare nome, cognome e indicazioni concernenti altezza, età e possesso di green pass, allegando una foto in primo piano e una a figura intera, al numero telefonico: 351/9469980, tramite WhatsApp.