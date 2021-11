In questo periodo non mancano le opportunità di lavoro nel settore dello spettacolo. In particolare attualmente sono aperte le selezioni per il remake italiano del film "Conversations with others women". Il nuovo film, dal titolo Conversazioni con altre donne, verrà diretto da Filippo Conz.

Sono inoltre in corso i casting per una serie televisiva italo-argentina dal titolo 2 novembre.

Un film

Per la realizzazione di un film dal titolo Conversazioni con altre donne, diretto dal regista Filippo Conz e prodotto da 39 Films con il contributo del Ministero della Cultura, sono attualmente in corso le selezioni per la ricerca di varie figure.

Si tratta del remake del celebre film Conversations With Other Women, diretto da Hans Canova e con Aaron Eckhart e Helena Bonham Carter tra gli interpreti principali.

È previsto comunque un cast di altissimo livello anche per la nuova pellicola. In particolare, la richiesta è correlata alla copertura delle seguenti figure: una sposa magra e di età scenica intorno ai 35 anni, cinque damigelle di bella presenza e una personal trainer (magra, sportiva e atletica). Vengono inoltre ricercati due baristi in grado di preparare cocktail, un tipo festaiolo, due camerieri abili nel muoversi tra i vari tavoli e un quintetto jazz (composto da trombettista, cellista, pianista, bandoneonista, contrabassista).

Infine vengono cercati una mamma con figlio neonato, una ragazza (o un ragazzo) di età scenica compresa tra 20 e 25 anni, un padre, un autista di taxi, un gruppo di invitati a una festa (composto da uomini e donne almeno maggiorenni e senza limiti di età).

Le riprese verranno poi effettuate a Tropea (Vibo Valentia), a partire dall'8 novembre e proseguiranno sino al 4 dicembre.

Per proporre la propria personale candidatura è necessario inviare dati personali e di contatto, allegando fotografie e video di presentazione, all' indirizzo di posta elettronica conversazionecasting@gmail.com. Non essendo previsto il rimborso delle spese, ma solamente la regolare retribuzione, la produzione consiglia di candidarsi esclusivamente se si risiede nella zona delle riprese o nelle vicinanze.

Una serie TV

Per una serie televisiva italo-argentina dal titolo 2 novembre sono in corso i casting per la ricerca di varie figure. Nello specifico, la richiesta è indirizzata innanzitutto nei confronti di due uomini di età compresa tra 45 e 65 anni (uno dei due deve avere un fisico alquanto curato) e di una donna tra 40 e 60 anni. Si cercano poi due ragazze tra 12 e 25 anni e tre ragazzi di età compresa tra 13 e 30 anni.

Le riprese si svolgeranno tra Licata e Campobello di Licata, in Sicilia, e la serie verrà poi trasmessa in Sud America. I casting si terranno il prossimo 28 novembre a Campobello di Licata, presso l'Auditorium 'Professore Carmelo Graci'. Per candidarsi si richiede di inviare dati personali e di contatto, curriculum artistico, due fotogafie (in primo piano e a figura intera), a questo indirizzo di posta elettronica: casting.duenovembre@gmail.com.

Alle selezioni sarà necessario avere con sé il proprio green pass o l'esito negativo al tampone molecolare effettuato nelle 72 ore precedenti o al tampone rapido effettuato 48 ore prima.

Le candidature dei minorenni dovranno essere inoltrate dai genitori o dai relativi tutori legali, che saranno poi tenuti ad accompagnare i minori alle selezioni e, nel caso, poi sul set.