Nella Gazzetta Ufficiale n.87 del 2 novembre 2021 è stato pubblicato il bando per il reclutamento di 800 volontari in ferma prefissata di un anno VFP1. Sono previsti tre distinti incorporamenti nel corso del 2021.

Bando Ministero Difesa, Aeronautica Militare 2022: requisiti

Tutti coloro che vogliono inviare la propria candidatura al bando devono essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana; godimento dei diritti civili e politici; non aver superato il 25° anno di età; aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Nel bando si legge che la domanda di partecipazione deve essere inviata telematicamente mediante il portale Concorsi del sito della Difesa, entro e non oltre il 4 dicembre 2021, per i nati dal 4 dicembre 1996 al 4 dicembre 2003, estremi compresi. Occorre quindi esser in possesso di Spid o Cie.

Prove d'ingresso e reclutamento: i dettagli

Il reclutamento prevede:

valutazione dei titoli di merito, formazione e approvazione delle graduatorie provvisorie;

convocazione dei primi 3.700 candidati per il settore d’impiego «VFP 1 ordinari»;

per il settore d’impiego «VFP 1 ordinari»; accertamenti attitudinali , per verificare il possesso delle capacità necessarie per lo svolgimento dei compiti previsti per i VFP1;

, per verificare il possesso delle capacità necessarie per lo svolgimento dei compiti previsti per i VFP1; tre prove ginnico-sportive per accertare l’efficienza fisica. Queste ultime consisteranno in piegamenti sulle braccia; corsa piana 1000 metri; addominali. Le spese per i viaggi effettuati sul territorio nazionale da e per la sede ove hanno luogo gli accertamenti psico-fisici e attitudinali e le prove di efficienza fisica dovranno esser sostenute interamente dai candidati.

Si provvederà dunque ad una formazione della graduatoria definitiva e alla convocazione e incorporazione dei candidati collocati utilmente in graduatoria.

Per ogni singolo incorporamento, tali candidati saranno convocati presso la SVAM, per la frequenza del corso di formazione di base per VFP1. Il mancato superamento del corso basico di formazione, salvo i casi di infermità per causa di servizio, comporterà il proscioglimento dalla ferma da parte della Direzione Generale per il Personale Militare.

Ai VFP1 sono riservati i posti messi a concorso nelle carriere iniziali delle Forze di polizia.

I VFP1 in servizio, ovvero quelli in rafferma annuale, quelli prosciolti a domanda o per inidoneità psico-fisica nel periodo di rafferma ovvero in congedo per fine ferma, potranno partecipare alle procedure di reclutamento dei VFP4, secondo quanto stabilito nel relativo bando. I brevetti e le specializzazioni rappresentano un titolo valutabile ai sensi delle vigenti normative di settore.