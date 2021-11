C'è grande attesa, da parte dei docenti di tutta Italia, per l'espletamento dei concorsi ordinari scuola previsti entro la fine del 2021. In particolare tali Concorsi Pubblici permetteranno l'immissione in ruolo di migliaia di docenti attualmente a tempo determinato, oppure di aspiranti tali. Secondo le ultime informazioni diffuse a seguito dell’informativa fra Ministero dell’Istruzione e organizzazioni sindacali, dovrebbero partire entro il mese di dicembre.

Concorso ordinario docenti: a chi è destinato e chi può partecipare

I concorsi ordinari sono destinati ai docenti, o aspiranti tali, che siano in possesso di tutti i requisiti necessari per l'insegnamento.

Tali requisiti sono: abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure laurea magistrale e 24 Cfu nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche oppure abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso.

Le procedure pubbliche dovrebbero partire entro fine anno sia per l'infanzia e per la primaria, sia per la secondaria di primo e di secondo grado. Riguardo ai concorsi di infanzia e primaria, Il ministro dell'Istruzione Bianchi ha assicurato che partiranno entro Natale.

Quando partirà il concorso ordinario?

Stando ai tempi previsti per i pareri, il Il Consiglio superiore della pubblica istruzione (Cspi), dovrebbe fornire indicazioni precise già a partire dei prossimi giorni.

In particolare, nelle prime settimane di novembre 2021, il Ministero dell'Istruzione dovrebbe decidere se approvare o meno i suggerimenti avanti dal Cspi.

Entro la seconda settimana di novembre, invece, il Ministero potrebbe richiamare nuovamente i sindacati al fine di presentare il più recente schema di decreto dei concorsi pubblici.

Nella stessa occasione, inoltre, dovrebbe anche comunicare il calendario delle prove che i docenti dovranno sostenere. Per la data del 12 novembre, è stata ipotizzata la divulgazione dei decreti ministeriali in Gazzetta Ufficiale.

Nuovo concorso straordinario per docenti con tre anni di servizio

Oltre ai concorsi già banditi sono previste ulteriori procedure pubbliche per la stabilizzazione dei docenti.

Tra queste una straordinaria per i docenti con almeno tre anni di servizio e un nuovo concorso Stem per le discipline scientifiche. Il primo, previsto entro il 31 dicembre, assegnerà i posti residui dopo le assunzioni effettuate in via ordinaria (da Gae e Gm concorsuali) e straordinaria (da Gps prima fascia ed elenchi aggiuntivi). Anche tali bandi potrebbero arrivare entro il mese di novembre 2021.