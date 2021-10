Ripam, il programma di riqualificazione della pubblica amministrazione sviluppato e coordinato da Formez PA, ha indetto un nuovo concorso pubblico per titoli ed esami aperto a candidati laureati in diverse discipline. I 2.022 funzionari e tecnici esperti che saranno assunti a tempo determinato sono destinati a lavorare nelle Regioni del Centro e del Sud Italia. Per presentare la domanda, sarà possibile candidarsi fino alle ore 14 di lunedì 15 novembre 2021.

I 2.022 tecnici complessivi richiesti (personale non dirigenziale di area III - F1, o categorie equiparate) saranno così ripartiti:

1.270 posti disponibili come "Funzionari tecnici esperti" nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

733 posti disponibili in qualità di "Funzionari esperti in gestione, rendicontazione e controllo" nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

19 posti disponibili per il ruolo di "Funzionari esperti analisti informatici" nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Il concorso pubblico è destinato al reclutamento nelle amministrazioni pubbliche, nelle autorità di gestione, negli organismi intermedi e nei soggetti beneficiari delle Regioni del centro e del sud Italia.

Cosa prevede l'esame

Per tutti i profili professionali, i candidati saranno sottoposti a una prova unica che riguarderà la conoscenza teorico-pratica della lingua inglese, della tecnologia informatica e degli argomenti d’esame previsti da ogni profilo.

La prova sarà costituita da 40 domande a scelta multipla da completare nel tempo massimo di 60 minuti e con un punteggio massimo possibile di 30 punti, mentre il punteggio minimo richiesto sarà di 21/30. Solo dopo aver completato e superato la prova scritta, si procederà alla valutazione dei titoli.

La commissione giudicatrice creerà una graduatoria di merito finale sulla base delle prestazioni nella prova scritta e della valutazione dei titoli.

I primi a essere nominati come vincitori e assegnati alle amministrazioni interessate per l'assunzione a tempo determinato saranno coloro che si classificheranno in testa alle graduatorie finali di merito di tutti i profili professionali, con un numero pari al numero totale dei posti disponibili, tenendo conto di eventuali posti di riserva.

Quali sono i requisiti per partecipare

Oltre ai requisiti comuni ai concorsi pubblici standard, come la maggiore età, il pieno godimento dei diritti civili e politici, l'idoneità fisica e l'assenza di condanne passate in giudicato, è necessaria almeno una laurea triennale.

Pur rimandando alla Gazzetta ufficiale per tutti i dettagli del concorso pubblico RIPAM, i percorsi di laurea richiesti sono diversi in base al profilo professionale scelto: ad esempio, per la prima categoria di "Funzionario tecnico esperto" sono richieste le lauree in beni culturali, architettura, ingegneria (e molte altre).

Per il secondo profilo di "Funzionari esperti in gestione, rendicontazione e controllo" sono richieste, tra le altre, le lauree in economia, scienze politiche e sociologia. Per il terzo ambito di "Funzionari esperti analisti informatici", sono richieste le lauree in matematica, statistica e informatica.

Cos'è Formez PA

Formez PA (Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle pubbliche amministrazioni) è un organismo interno della Presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. È stato creato nel 1963 come parte del sistema di intervento straordinario per il Sud Italia. Da allora, l'Istituto è passato attraverso significative modifiche che gli hanno conferito un ruolo chiave nel guidare il rinnovamento e l'aggiornamento della pubblica amministrazione italiana.

Il campo d'azione di Formez PA è stato ora ampliato per includere l'attuazione dei piani di riforma e modernizzazione della funzione pubblica e, più in generale, la strategia di promozione dell'innovazione e di miglioramento della capacità amministrativa, sostenuta dalle politiche di sviluppo dell'Unione europea e promossa dal Dipartimento della funzione pubblica, attraverso attività associate di accompagnamento e assistenza tecnica.