Di recente Enel ha inserito vari annunci di lavoro nella pagina delle carriere del proprio sito ufficiale. In particolare sono aperte delle offerte per il ruolo di raw materials analyst entro il 17 novembre, per il ruolo di corporate finance specialist entro il 30 novembre e per quello di operations specialist entro il 22 novembre.

Si tratta di Offerte di lavoro tutte a tempo indeterminato per la sede di Roma. Le selezioni sono aperte sia a uomini che a donne.

Tre posizioni aperte riguardanti il lavoro d'ufficio

Una prima figura a livello di lavoro d'ufficio fra quelle attualmente disponibili è quella raw materials analyst.

In questo caso, il candidato che supererà la selezione dovrà occuparsi di analisi dei mercati delle materie prime i cui risultati saranno di aiuto per coloro che si occupano dei piani strategici aziendali e per stabilire il posizionamento a livello internazionale di Enel. Per tale ruolo l'azienda richiede laureati in economia, matematica o statistica che conoscano il funzionamento dei mercati accennati sopra e delle tecniche per analizzarli. Inoltre, i neo assunti dovranno avere esperienza di almeno due anni, preferibilmente dimestichezza con i linguaggi di programmazione R, MatLab o Python e sapere l'inglese. L'inquadramento sarà a tempo indeterminato e si lavorerà presso la sede di Roma. Scadenza domande il 17 novembre.

Altro ruolo è il corporate finance specialist, il quale si occuperà di analizzare i finanziamenti e le partecipazioni societarie in modo da evidenziare i rischi interni all'azienda e verso istituti finanziari. Il personale richiesto dovrà avere una laurea in economia o ingegneria, in via preferenziale un master in tale ambito, almeno 5 anni di esperienza in questo campo, un'ottima conoscenza delle tecniche di analisi finanziaria e dell'inglese.

Il contratto di lavoro sarà a tempo indeterminato e si svolgerà a Roma. Scadenza domande il 30 novembre,

Una ulteriore posizione da considerare è quella dell'operations specialist per la linea Vivi Meglio di Enel X che si occupa del miglioramento energetico delle residenze condominiali. Per cui il candidato svolgerà operazioni amministrative, contabili, logistiche e gestirà i contratti di vendita e acquisto inerenti la suddetta linea. Richiesta la laurea in economia o ingegneria, esperienza di almeno due anni in amministrazione aziendale, conoscenza degli applicativi Office, SAP e SalesForce Automation. Si lavorerà a Roma a tempo indeterminato. Scadenza domande 22 novembre.

Come si fa la domanda di lavoro online

La domanda di lavoro per le tre posizioni esaminate si fa online digitando 'Enel lavora con noi' su un qualsiasi motore di ricerca.

In questo modo si otterrà il link al portale aziendale del lavoro al cui interno bisognerà cliccare sul disegno dell'Italia nella cartina presente in fondo. Un altro click su 'Scopri le posizioni aperte' condurrà alla lista delle offerte di lavoro e all'interno della propria scelta si potrà procedere con l'invio del curriculum attraverso il pulsante 'Invia candidatura'.