C’era grande attesa per la pubblicazione delle date relative al concorso ordinario infanzia e primaria, sia per posto comune che per sostegno. Il Ministero le ha rese note e ha invitato i candidati a controllare le comunicazione degli USR perché sarà di loro competenza assegnare le sedi e suddividere i candidati nei rispettivi giorni. Sono 12.863 i posti a bando e 76.757 le domande presentate per partecipare alla selezione.

Concorso ordinario modalità di svolgimento

Si svolgeranno dal 13 al 21 dicembre le prove scritte per il concorso ordinario Infanzia e Primaria che, con come previsto da Decreto Sostegni Bis, in data 25 maggio, ha subito delle modifiche in merito alla procedura di svolgimento.

Il concorso, dunque, con modalità semplificata si articolerà in un’unica prova scritta, con quesiti a risposta multipla volti ad accertare la conoscenza e la competenza dei rispettivi indirizzi Infanzia e Primaria, nonché contenuti di Informatica e Inglese. A seguire una prova orale. La graduatoria terrà conto delle valutazioni delle due prove e dei titoli. La prova scritta sarà composta da 50 quesiti a risposta multipla, di cui 40 relativi alle discipline oggetto d’insegnamento, 5 sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. Il test dovrà svolgersi in 100 minuti e la prova sarà considerata superata al raggiungimento di un punteggio minimo di 70.

L’esame orale sarà volto ad accertare la padronanza delle discipline e la capacità di progettazione didattica e curriculare.

Quando si svolgerà la prova scritta del concorso ordinario infanzia e primaria?

Il Ministero ha reso noto il relativo calendario, le prove si svolgeranno nella settimana compresa tra il 13 e il 21 dicembre.

I candidati riceveranno comunicazione su orario e luogo di svolgimento della prova almeno 15 giorni prima rispetto alla data prevista.

Ecco la suddivisione dei giorni:

-13 dicembre: posto comune Scuola infanzia, turno mattutino e pomeridiano;

-14 dicembre: posto comune scuola infanzia, turno mattutino e pomeridiano;

-15 dicembre: posto di sostegno scuola infanzia, turno mattutino;

-16 dicembre: posto di sostegno scuola primaria, turno mattutino e pomeridiano;

-17 dicembre: posto comune scuola primaria, turno mattutino e pomeridiano;

-20 dicembre: posto comune scuola primaria, turno mattutino e pomeridiano;

-21 dicembre: posto di sostegno scuola primaria, turno mattutino.

Graduatorie Regionali concorso

Saranno inseriti nella graduatoria di merito regionale esclusivamente i candidati che avranno superato sia la prova scritta computer based che prova orale. La graduatoria sarà formata da un numero di candidati pari al numero di posti messi a bando, tenendo conto che il numero potrebbe variare in presenza di ex aequo nell'ultima posizione utile. Non sono previsti idonei né ci sarà lo scorrimento della graduatoria per coprire eventuali posti vuoti in seguito a rinunce.

Concorso ordinario secondaria I e II grado

Non si hanno ancora le date per lo svolgimento delle prove ma è probabile che lo stesso si svolgerà a gennaio 2022, dopo la conclusione del concorso ordinario infanzia e primaria.

Anche il concorso ordinario per la scuola Secondaria di primo e secondo grado è stato modificato nella sua procedura, il Decreto Sostegni bis ha eliminato la prova selettiva e la seconda prova scritta che verteva sulle competenze pedagogico-didattiche. La procedura dovrebbe prevedere, dunque, un’unica prova scritta con quesiti a risposta multipla, 50 in 100 minuti, con l’obiettivo di accertare le conoscenze e le competenze pedagogico-didattiche del candidato. Lo scritto si riterrà superato al raggiungimento di 70 punti. Seguirà poi, una prova orale e la definizione di una graduatoria che terrà conto del punteggio delle due prove con l'aggiunta dei titoli.