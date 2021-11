Eni ha recentemente aggiornato il suo portale web del lavoro con annunci che prevedono la ricerca di specialisti in ambito segreteria, telecomunicazioni e attuazione delle normative inerenti il mercato dell'energia. Ai candidati viene data la possibilità di partecipare alle selezioni fino a dicembre 2021 inviando i propri dati e il curriculum attraverso l'utilizzo del sito indicato prima. Inoltre, l'azienda precisa che verranno contattati soltanto coloro che risulteranno idonei a continuare l'iter selettivo della posizione scelta.

Alcuni specialisti ricercati da Eni

Tra gli specialisti ricercati attualmente risulta il segretario societario, una figura professionale che avrà il compito di stabilire gli incarichi dei procuratori, le attività da discutere nelle riunioni assembleari e si occuperà delle operazioni delle società controllate in collaborazione con le altre aree aziendali. Per lo svolgimento di questo lavoro Eni richiede il possesso di una laurea in economia o giurisprudenza, esperienza di almeno 3 anni in questo campo e buona conoscenza dell'inglese. L'inquadramento sarà a tempo indeterminato, si lavorerà presso la sede di San Donato Milanese e la domanda lavorativa potrà essere inoltrata fino al 9 dicembre.

L'altro ruolo di cui ha bisogno l'azienda riguarda l'area delle telecomunicazioni.

In questo caso, il candidato dovrà progettare le strutture dell'azienda collaborando alla loro realizzazione, alla gestione della rete infrastrutturale a livello di problematiche che possono emergere e relazioni con i fornitori di materiali. Tra i requisiti richiesti compaiono il possesso di una laurea in ingegneria, informatica o matematica, l'esperienza di almeno 5 anni in questo settore e in particolare la conoscenza dei sistemi tecnologici indicati dettagliatamente nell'annuncio ufficiale.

In aggiunta viene richiesta dimestichezza con la lingua inglese. Anche qui il contratto di lavoro sarà a tempo indeterminato e bisognerà candidarsi entro il 9 dicembre, mentre le sedi lavorative saranno Milano e Torino.

Quanto allo specialista nell'area attuazione delle normative, l'azienda ricerca persone che dovranno: attuare le norme di settore previste dalle autorità nel momento in cui si dovranno svolgere le attività aziendali, redigere i relativi documenti e risarcire la clientela quando avviene la mancata ottemperanza di tali provvedimenti.

Per questa posizione sono richiesti il possesso di una laurea in giurisprudenza o economia, esperienza di almeno 3 anni in questo specifico ambito, conoscenza del software office e dell'inglese. Le condizioni contrattuali prevedono il tempo indeterminato e la sede di lavoro a Torino, mentre la possibilità di candidarsi viene estesa fino all'8 dicembre.

Come candidarsi online

Per candidarsi è necessario digitare 'Eni lavora con noi' su un qualsiasi motore di ricerca perché si otterrà il link al portale dedicato alle carriere. All'interno di questo, verranno elencate subito le posizioni recentemente aperte e tra queste compaiono le Offerte di lavoro descritte finora. Sarà sufficiente cliccare la propria scelta per leggerne la descrizione e continuare l'inoltro del curriculum attraverso il pulsante giallo 'Candidati online'.