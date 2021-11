Il gruppo di Ferrovie dello Stato ha pubblicato nuovi annunci di lavoro rivolti a laureati e diplomati. Le selezioni sono aperte a entrambi i sessi e rivolte a persone di tutte le età. Le proposte lavorative prevedono la stipula di contratti a tempo indeterminato o di apprendistato, e hanno tutti un termine di scadenza.

I principali annunci di lavoro per laureati e diplomati

Fra i nuovissimi annunci di lavoro troviamo: il responsabile Scientifico per i Poli Museali a Roma. Fra i requisiti richiesti occorre essere in possesso di Laurea e deve conoscere in modo approfondito la storia delle Ferrovie Italiane.

Il neoassunto deve analizzare e promuovere iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate al patrimonio ferroviario custodito nei Musei della Fondazione FS. L'offerta scade il 9 dicembre e il contratto è a tempo indeterminato.

Un'altra posizione di rilievo è quella di gestore manutenzione impianti industriali a Napoli per il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa. La risorsa si occuperà di programmare le attività di manutenzione e gestione operai/capitolati, della manutenzione ordinaria e decoro; supportare il Direttore del museo nella gestione delle squadre di operai e tecnici per la manutenzione ordinaria. Per tale offerta di lavoro occorre una laurea Magistrale in Architettura e l'abilitazione di Architetto; oltre che un'esperienza pregressa di almeno 2 anni.

L'offerta scade il 2 dicembre.

Segue poi la ricerca di una figura di uno Specialista Sistemi Di Gestione per la sede di Verona che ha il compito fornire supporto per l'esecuzione dei controlli di qualità nei cantieri e di effettuare il monitoraggio delle non conformità e l'analisi dell'efficacia delle relative azioni correttive.

Viene prevista la laurea Magistrale in Ingegneria Civile, Architettura e Ingegneria Edile-Architettura, Ingegneria Ambiente e Territorio, Ingegneria dei Sistemi Edilizi, Ingegneria Gestionale, Ingegneria Strutture e Geotecnica. Viene stipulato un contratto a tempo indeterminato. L'offerta scade il 6 dicembre.

Un'altra posizione disponibile è quella per uno specialista Rapporti Istituzionali Internazionali per la sede di Roma.

Viene richiesta la laurea magistrale in Giurisprudenza, Scienze Politiche, Discipline Economiche e un'esperienza in progetti e/o organizzazioni internazionali di almeno 3 anni, preferenziale il settore della mobilità/infrastrutture. La risorsa eseguirà il monitoraggio legislativo relativamente a tematiche di rilevanza europea (in particolare: diritti dei passeggeri, open data, ticketing, interoperabilità, trasporto internazionale) finalizzato alla tutela degli interessi societari. Viene previsto contratto a tempo indeterminato. L'offerta di lavoro scade il 6 dicembre.

Si ricerca poi uno Specialista Finanza Junior a Roma. Viene richiesta la Laurea magistrale in discipline economiche e un'esperienza di almeno 2 anni nel settore bancario e/o finanziario.

La risorsa dovrà fornire supporto nella gestione di relazioni bancarie e finanziarie; e nelle attività di pianificazione e di back office. Viene previsto contratto a tempo indeterminato. L'offerta scade il 06 dicembre.

Viene poi prevista l'assunzione di neolaureati In Ingegneria Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni o laureandi entro marzo 2022. L'offerta scade il 2 dicembre.Si offre contratto a tempo indeterminato e la sede è su tutto il territorio nazionale.

Si ricerca anche il Responsabile Dpo & Compliance che cura l'implementazione e l'aggiornamento del modello di compliance per il controllo dei rischi normativi/regolamentari di non conformità nei processi aziendali e nelle relative procedure, nonché le proposte di revisione/aggiornamento del Modello 231, interfacciandosi con l'Organismo di Vigilanza e garantendo il monitoraggio di eventuali azioni correttive.

L'offerta si rivolge a coloro che hanno una Laurea magistrale in Giurisprudenza, Economia e un'esperienza nel ruolo di almeno 5 anni. L'offerta scade il 3 dicembre, con sede a Roma viene offerto contratto a tempo indeterminato.

Ancora si ricercano ben 12 Specialisti Tecnici Infrastrutture IT. Per tale posizione si richiede il Diploma di scuola tecnico superiore e una comprovata esperienza di minimo 3 anni nel ruolo di Specialista Tecnico Infrastrutture IT o ruoli analoghi. Le risorse saranno così distribuite sul territorio: 2 a Roma, 2 a Bologna, 2 a Genova, 1 a Verona, 1 a Trento, 2 a Firenze, 2 a Napoli. L'inserimento avverrà con contratto a Tempo Indeterminato. C'è tempo fino al 15 dicembre per l'invio della candidatura.

Infine si ricercano Tecnici Polifunzionali Trasporto Merci in possesso di diploma di Scuola Secondaria Superiore conseguito preferibilmente presso un Liceo Scientifico o un Istituto Tecnico a indirizzo tecnologico ed età tra i 18 e i 29 anni, insieme al possesso di patente di guida A e/o B. Le risorse si occuperanno di svolgere attività di formazione, verifica e manovra del materiale rotabile (generalmente carri e locomotive) nell'ambito degli impianti ferroviari, al fine di effettuare la partenza/arrivo dei treni secondo quanto stabilito dalle procedure aziendali. Le sedi sono in tutta Italia. Il contratto previsto è di apprendistato professionalizzante. L'offerta scade il 10 dicembre.

Come inviare la candidatura

Tutti coloro che vogliono inviare la propria candidatura possono farlo telematicamente attraverso il form appositamente predisposto sul sito web di Ferrovie dello Stato italiane, consultando le posizioni aperte sul sito istituzionale,

Dopo aver effettuato l'accesso al sito, attraverso la sezione "campagne di ricerca", è possibile visualizzare l'annuncio di lavoro che più interessa. Ecco quindi che cliccando sul pulsante "candidati" posto in basso, si possono compilare tutti i dati con info personali e professionali.