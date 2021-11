Si sbloccano i concorsi pubblici per la Scuola ai fini dell'assunzione del personale docente a tempo indeterminato. Dopo le immissioni in ruolo dello scorso settembre, avvenute grazie all'espletamento del concorso straordinario per la scuola secondaria, partono i concorsi pubblici per la scuola dell'Infanzia e per la Primaria. A proposito della procedura concorsuale, le prove scritte si terranno a partire del 13 dicembre, seguendo il calendario pubblicato sul sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione lo scorso 23 novembre.

Come si svolgeranno le prove scritte

Come si svolgeranno le prove scritte? Queste ultime si faranno al computer e avranno la durata complessiva di cento minuti. Gli aspiranti svolgeranno le prove nella regione per la quale hanno presentato domanda di adesione al bando di concorso. Il totale dei posti banditi è di 12.863 cattedre complessive per quanto riguarda la scuola dell'Infanzia e la Primaria, sia per i posti di tipo comune sia per i posti di sostegno. I candidati che hanno presentato la domanda sono nel totale oltre 107.000.

Le date e le sedi delle prove scritte che prevedono 50 quesiti a risposta multipla

Le prove che prevedono 50 quesiti a risposta multipla si terranno, secondo il calendario ufficiale, nel mese di dicembre ed in particolare nei seguenti giorni:

lunedì 13 dicembre 2021;

martedì 14 dicembre 2021;

mercoledì 15 dicembre 2021;

giovedì 16 dicembre 2021;

venerdì 17 dicembre 2021;

lunedì 20 dicembre 2021;

martedì 21 dicembre 2021.

Per quanto riguarda le sedi in cui si terranno le prove, ubicate nella regione prescelta nella domanda di partecipazione, sono indicate sui siti ufficiali degli Uffici Scolastici Regionali con l'indicazione precisa dell'indirizzo per ogni singolo candidato.

La certificazione utile all'espletamento delle prove

L'identificazione dei candidati comincerà alle 8 per coloro inseriti nel turno mattutino e alle ore 13:30 per chi espleterà la prova scritta nel pomeriggio. Il turno mattutino si terrà dalle ore 9 alle 10:40, mentre il turno pomeridiano sarà dalle ore 14:30 alle 16:10. I documenti da presentare sono:

documento di riconoscimento in corso di validità;

codice fiscale;

certificazione verde;

ricevuta di versamento del contributo di segreteria.

Superata la prova scritta, i candidati dovranno affrontare quella orale e saranno inseriti in una graduatoria di merito in cui si terrà conto anche del punteggio relativo ai titoli.