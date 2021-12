Poste Italiane continua il processo di selezione di laureati e diplomati su tutto il territorio nazionale. In particolare attualmente vengono ricercate varie figure professionali da inserire con contratti a tempo determinato e indeterminato.

Le Offerte di lavoro sono rivolte a entrambi i sessi, senza limiti d'età, inoltre esse sono soggette a termini di scadenza fissati nel corso del mese di dicembre

Posizioni aperte per portalettere e consulenti finanziari

Nell'elenco delle posizioni aperte in questo momento c'è quella per i portalettere: per partecipare alla selezione occorre possedere il diploma di scuola media, la patente di guida in corso di validità per la guida del motomezzo aziendale.

Non sono richieste conoscenze specialistiche. Viene prevista la stipula di un contratto a tempo determinato. L'inoltro della domanda è fissata entro il 5 dicembre. Le sedi sono su tutto il territorio nazionale. Solo i candidati risultati idonei riceveranno, entro la settimana successiva a quella di scadenza dell'annuncio, una mail al proprio indirizzo di posta elettronica contenente un test di ragionamento logico. Dopo la prima fase di selezione (test attitudinale), è possibile essere contattati dal personale di Poste Italiane per il completamento della seconda fase del processo di selezione che prevede: un colloquio e la prova d’idoneità alla guida del motomezzo.

È inoltre aperta una selezione per la figura di consulente finanziario: vengono infatti ricercati in tutt'Italia laureati da inserire in ambito commerciale e finanziario.

L'attività da svolgere prevede la promozione e la vendita di servizi assicurativi e finanziari, in affiancamento con un tutor che provvederà alla formazione del neoassunto aiutandolo a sviluppare le sue competenze trasversali e tecnico-specialistiche. Sarà stipulato un contratto di apprendistato professionalizzante. Sono indispensabili ottime capacità di comunicazione e di relazione.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L'offerta di lavoro scade il 31 dicembre. Sarà stipulato un contratto di apprendistato iniziale e poi a tempo indeterminato.

Solo in provincia di Bolzano vengono cercati sportellisti

Inoltre risulta attualmente aperta la ricerca di operatori di front end o sportellisti da inserire solo nella provincia autonoma di Bolzano (Val Gardena, Val Venosta, Val Passiria, Val Pusteria, Oltradige Bassa Atesina).

Fra le attività dello sportellista c'è anche quella di promuovere e vendere i prodotti e i servizi di competenza, assicurando l’espletamento delle relative procedure operative e amministrative.

Per partecipare alla selezione occorre aver conseguito il diploma di scuola superiore e il patentino di bilinguismo. Viene previsto un iniziale contratto di lavoro a tempo determinato. L'offerta scade il 31 dicembre.

Come inoltrare le candidature

Le domande per l'inoltro della candidatura alle selezioni avviene esclusivamente in modalità telematica.

Tutti gli interessati alle assunzioni, previa registrazione sul sito di Poste Italiane, devono visitare la sezione "Posizioni aperte", per poter caricare il proprio curriculum e i propri dati personali, entro la data indicata nella specifica offerta di lavoro di proprio interesse.