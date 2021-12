Anche questo mese sono stati inseriti annunci sul portale delle carriere di Bartolini e in particolare riguardano il lavoro d'ufficio nelle aree bilancio, gestione clienti, controllo e qualità. Per candidarsi non sono previste delle date di scadenza e le posizioni sono aperte sia a uomo che a donna. Inoltre, l'azienda mette a disposizione il portale indicato prima per registrarsi, inserire i dati delle candidature e allegare i curriculum.

Alcune posizioni di lavoro d'ufficio

Come anticipato, nel sito ufficiale sono richiesti ruoli da impiegato, uno di questi riguarda il lavoro d'ufficio nell'area bilancio.

Nello specifico, il candidato avrà il compito di collaborare con il suo superiore nella redazione dei bilanci, per cui si cercano laureati in campo economico con un po' di esperienza come contabile presso grandi aziende. Richieste anche conoscenza dell'inglese e dimestichezza con il software office. Non viene indicato l'inquadramento ma si lavorerà presso la sede di Bologna.

Quanto al ruolo di impiegato nell'ufficio gestione clienti, il neo assunto si occuperà di recupero crediti, delle relative registrazioni contabili e di controllare le fatturazione dei soci internazionali. In questo caso, sono ricercati diplomati in ragioneria o anche laureati in economia. Anche qui, ulteriori requisiti richiesti sono la conoscenza dell'inglese e dei programmi informatici di base.

Si lavorerà presso la filiale di Bologna.

Altri impiegati sono selezionati per l'area controllo di gestione, dove il futuro lavoratore dovrà occuparsi di contabilità dei costi industriali, analisi dei margini di profitto e coadiuverà le altre aree d'azienda nella realizzazione del business plan. In questo caso, saranno necessari laureati in economia con almeno 2 anni di esperienza nel settore e conoscenza di inglese e Office.

Il contratto di lavoro richiede la disponibilità a spostarsi sul territorio nazionale mentre la sede principale in cui si verrà destinati è Bologna.

Infine, un'altra posizione da considerare riguarda l'area qualità. In particolare, il candidato effettuerà le ispezioni per controllare che le filiali di Bartolini rispettino gli standard qualitativi previsti dall'azienda e prima di essere totalmente operativo, chi supera la selezione sarà sottoposto a un periodo di formazione teorica e pratica.

In questo caso, sarà importante avere o una laurea più qualche esperienza nel settore oppure un diploma e più anni di esperienza. Per quanto riguardano inquadramento e sede di lavoro valgono le stesse condizioni della posizione precedente.

Come candidarsi online

Per candidarsi online bisogna digitare 'bartolini lavora con noi' su un qualsiasi motore di ricerca per ottenere il link al sito ufficiale delle carriere. Una volta all'interno, la scritta a sinistra 'consulta le nostre inserzioni' condurrà direttamente alla lista delle Offerte di lavoro, tra cui i quattro esempi descritti. Infine, un click sulla propria scelta permetterà di leggere una descrizione della posizione e mostrerà il pulsante rosso 'Accedi/Invia curriculum' da cliccare per completare la domanda di lavoro.