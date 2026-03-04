Ancora novità nella programmazione di Canale 5: la prima serata del giovedì tornerà ad essere occupata da Forbidden Fruit con puntate inedite dal 12 marzo. Le anticipazioni tv rivelano che in primo piano ci saranno il doppio gioco di Altin e la festa di circoncisione che Halit darà per il figlio.

Striscia la notizia chiude i battenti

Nuovi appuntamenti serali con le dizi turche attendono i telespettatori di Canale 5. Dopo le serate dedicate a Striscia la notizia, torna Forbidden Fruit, la fortunata dizi turca che andrà in onda ogni giovedì sera con un lungo appuntamento.

Le trame spiegano che Yildiz si preparerà ad accogliere Erim e Lila, che incontreranno per la prima volta il piccolo Halit Can. Nel frattempo, Ender resterà a casa sua per discutere con Erim. Zehra condividerà un pranzo con Akin, il quale insisterà perché lei presenti suo padre, sperando di convincerlo ad assumere il ruolo di manager. Ender affronterà Altin, ordinandole di recuperare il cellulare di Sahika: la cameriera, però, la tradirà avvisando quest'ultima, che glielo consegnerà prontamente.

Il giovedì sera si punta ancora su Forbidden Fruit

Nella puntata di Forbidden Fruit di giovedì 12 marzo, Ender farà prelevare da un collaboratore fidato l'altro telefono di Sahika e la contatterà per scoprire i soui piani.

Kaya e Leyla passeranno a trovare Yildiz e il bimbo, dopodiché Kaya proporrà alla donna di fermarsi a mangiare insieme. Sahika, infine, proverà a far nascere in Halit il dubbio di una liaison tra Yildiz ed Emir. Sahika spingerà Zehra a spifferare a Halit le cure di Emir verso Yildiz e il piccolo, alimentando l'idea di un flirt tra loro. Halit darà vita a un party in villa per la circoncisione del figlio e, già diffidente, si presenterà da Emir per ribadire i suoi diritti genitoriali. Dal telefono segreto di Sahika, Ender scoverà scambi con un contatto misterioso e, unitamente al fratello, vorrà identificarne l'identità. Caner porterà in agenzia un cliente nuovo che proverà a sedurre Leyla, ma Kaya, infastidito, declinerà l'incarico.

Yigit e Lila non smetteranno di punzecchiarsi: seguiranno Zehra a cena col manager, dove lei si porterà dietro un vecchio compagno per stuzzicare Yigit, ottenendo l'effetto sperato quando lui lo allontanerà dal bagno.