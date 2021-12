Il Comune di Sulmona ha pubblicato un concorso per l'assunzione di 2 assistenti sociali. Il medesimo Comune ha indetto altri 3 concorsi a favore di 5 unità, di cui: 2 direttori istruttori amministrativi, un autista e 2 unità di personale nel ruolo di istruttore tecnico. I vincitori beneficeranno di un contratto a tempo indeterminato. In relazione al numero delle istanze pervenute, la commissione esaminatrice può provvedere all'espletazione di una prova preselettiva. Il punteggio conseguito dai candidati nella prova di preselezione è finalizzato unicamente all'accesso all'esame finale.

Nell'esame finale gli aspiranti saranno chiamati a sostenere una prova scritta e una prova orale, oppure unicamente un colloquio e una prova pratica a seconda del ruolo indicato nella domanda. Ricordiamo che la scadenza è fissata al 3 gennaio 2022.

Sulmona: posizioni aperte per 7 professionisti

Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali: cittadinanza italiana oppure appartenere a uno stato della Comunità Europea, godere dei diritti civili e politici, non essere stati interdetti da un pubblico ufficio e non avere alcuna pendenza penale a proprio carico. Inoltre è richiesto il conseguimento di uno dei seguenti titoli di studio:

Assistente sociale

Diploma universitario in Servizio Sociale;

Oppure, Laurea appartenente alla classe 06 ''Scienze del servizio Sociale''.

Altri titoli equivalenti;

iscrizione al relativo albo professionale.

Istruttore direttivo amministrativo

Diploma di laurea in Economia e Commercio;

Oppure, laurea in Giurisprudenza o in Scienze Politiche;

Titoli equiparati.

Autista

Patente di guida di categoria “D'';

Certificato di abilitazione professionale previsto dalla vigente normativa;

Assolvimento obbligo scolastico.

Istruttore tecnico

Diploma di scuola media superiore di 2° grado di Geometra o equipollente;

Oppure, Laurea in Ingegneria o Architettura.

Invio delle domande

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate al dirigente del servizio amministrazione del personale del Comune di Sulmona, esclusivamente mediante posta elettronica certificata: protocollo @pec.comune.sulmona.aq.it, entro il 3 gennaio prossimo.

Alla domanda, i partecipanti sono tenuti ad allegare la ricevuta della tassa di € 10,33, avente come causale la dicitura della professione messa a concorso, una copia di un documento di identità e un curriculum vitae e professionale, necessario per la valutazione dei titoli dichiarati. I bandi completi sono reperibili e scaricabili nel sito del Comune di Sulmona, alla voce: amministrazione trasparente - bandi di concorso, in data ''3/12/2021''. Per ulteriori delucidazioni, i concorrenti possono rivolgersi all'ufficio personale dell'ente.