Dalla sezione dedicata al lavoro del sito ufficiale di Bartolini risultano aperte varie posizioni per impiegati operativi e in ambito informatico. Inoltre, il primo tipo di impiegato prevede la selezione di candidati diplomati mentre per il secondo sono richiesti i laureati. Da ricordare che le candidature vanno effettuate esclusivamente online attraverso la sezione menzionata all'inizio e non ci sono date di scadenza per partecipare alla campagna assunzioni.

Gli impiegati operativi ricercati da Bartolini

Le figure professionali più ricercate in questo momento da Bartolini sono gli impiegati operativi i quali si occuperanno di tutte le operazioni di una filiale aziendale, ovvero: inserimento dati, redazione dei documenti tipici delle spedizioni, gestione dei contanti e dei pagamenti in generale, risoluzione delle problematiche assistendo telefonicamente il cliente.

Per lo svolgimento di queste attività l'azienda richiede diplomati in ragioneria con una qualche esperienza nel lavoro d'ufficio. In più, sarà necessario avere dimestichezza con i principali programmi informatici. L'annuncio è rivolto sia a uomini che a donne e l'inquadramento prevede la possibilità di lavorare full-time oppure a tempo parziale di mattina o di pomeriggio. Gli impiegati operativi sono richiesti per le sedi di: Aosta, Asti, Bergamo Osio, Bologna Roveri 2, Bra, Brescia centro, Bressanone, Cassino, Como, Cuneo, Desenzano, Forlì, Frosinone, Gravellona Toce, Landriano, Livorno, Mi Liscate 2, Monza, Novara, Pesaro, Piacenza, Pisa, Pomezia, Pordenone, Porto Torres, Roma Aurelio, Rovato, Savona, To Pescarito, To Sud e Va Malpensa.

Ricerche di impiegati in ambito informatico

Quanto agli impiegati in ambito informatico, una figura richiesta è lo specialista in soluzioni digitali il quale dovrà realizzare i siti web e i programmi necessari all'attività aziendale. Per questo ruolo Bartolini richiede laureati in informatica o ingegneria informatica con almeno 2 anni di esperienza in questo settore.

I candidati dovranno anche conoscere i linguaggi di programmazione elencati in modo dettagliato nell'annuncio ufficiale e la lingua inglese. Il contratto di lavoro prevede la formazione continua del neo assunto e una retribuzione commisurata al suo livello di esperienza. Si lavorerà presso la filiale di Bologna.

Un'altra posizione da considerare è lo sviluppatore junior il quale rispetto alla posizione precedente sarà più concentrato nello sviluppo di piattaforme cloud, dovrà avere una laurea triennale in campo scientifico e non gli viene chiesta esperienza pregressa.

A livello contrattuale, il candidato potrà beneficiare dello smartworking e di corsi di formazione teorici e pratici ma avrà anche a disposizione buoni pasto elettronici e una specifica assicurazione sanitaria. Anche in questo caso si andrà a lavorare presso la sede di Bologna.

Come partecipare alle selezioni

Per partecipare alle selezioni riguardanti le tre posizioni descritte sopra, bisogna digitare 'bartolini lavora con noi' e accedere al portale telematico del lavoro. Una volta al suo interno, un click a sinistra su 'Consulta le nostre inserzioni' porterà direttamente alla lista delle offerte di lavoro. Cliccando la posizione di impiegato scelta si potrà leggere una descrizione dell'annuncio e in più continuare la candidatura attraverso il pulsante rosso 'Accedi/Invia curriculum’.