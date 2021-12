Come accade ormai già da diverse settimane, l’azienda Poste Italiane ha nuovamente prolungato il termine ultimo per presentare la domanda di partecipazione e partecipare alle selezioni per la posizione di portalettere.

Stavolta, i candidati i interessati avranno di tempo fino al prossimo 2 gennaio per inviare la propria candidatura, nel rispetto delle modalità previste dalla piattaforma online messa a disposizione sul sito web dell’azienda.

La ricerca in oggetto interessa gli uffici postali siti in tutte le regioni d’Italia.

Requisiti di partecipazione

Come avvenuto anche nelle selezioni precedenti, per partecipare alle selezioni per il profilo di portalettere non sono necessari particolari requisiti tecnici o professionali.

Un elemento richiesto è rappresentato, tuttavia, dal diploma di maturità ed un altro ancora dal possesso della patente di guida in corso di validità. Nell’annuncio è specificato che, in caso di convocazione, dovrà essere presentata la necessaria documentazione attestante il possesso del titolo di studio richiesto.

Esclusivamente per gli uffici che si trovano nella provincia di Bolzano, inoltre, sarà richiesto anche il possesso del patentino di bilinguismo.

Caratteristiche contrattuali

Coloro che verranno assunti per il profilo di portalettere saranno inseriti attraverso un contratto di lavoro a tempo determinato.

Come già anticipato precedentemente, le assunzioni avverranno in tutta Italia, nonostante i candidati, nel corso della compilazione della domanda di partecipazione, avranno la possibilità di esprimere una sola area geografica di preferenza.

Il numero delle assunzioni nei singoli uffici dipenderà dalle specifiche esigenze aziendali inerenti a quella determinata zona.

Modalità di candidatura e di selezione

Le domande dovranno essere inviate in via telematica entro il prossimo 2 gennaio 2022. Per farlo, il candidato dovrà recarsi sul sito web dell’azienda, nella sessione recruiting, selezionare l’annuncio di proprio interesse e cliccare sul pulsante “invia candidatura ora”.

Una volta inseriti i dati richiesti, il candidato, entro sette giorni e se considerato idoneo, verrà contattato dalla società incaricata da Poste Italiane di svolgere le selezioni, al fine di sottoposti ad un test di ragionamento logico.

Il superamento di questa prova consentirà al candidato di passare alla fase successiva del colloquio ed, eventualmente, alla prova pratica di guida di un motomezzo aziendale a pieno carico, il cui superamento rappresenta un requisito essenziale per poter essere assunto per il ruolo di portalettere.